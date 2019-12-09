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Киберпространство - пожилым

Рецензии
    09.12.2019, 11:55
Текст:   Алексей Литовченко
Чем скорее человечество осознает правоту Мартина Скорсезе в его эпистолярной борьбе с современной киноиндустрией - там ведь речь не только про фильмы Marvel, это только частный случай общей проблемы, - тем больше у нас шансов на спасение. Очередной сокрушительный аргумент, свидетельствующий о том, что сейчас все летит куда-то не туда, - "Джуманджи: Новый уровень", сиквел сиквела-ребута франшизы, кусок спецэффектов без ума и души, призванный из ада с целью зарабатывания денег.

Для тех, кто не в курсе или подзабыл: в середине девяностых вышел миленький детский фильм "Джуманджи" с Робином Уильямсом про одноименную настольную игру, которая засасывала в себя детей и изрыгала наружу всяких опасных существ. Пару лет назад фильм продолжили. Настольная игра трансформировалась в игровую консоль, которая засосала группу подростков и запихнула их в тела различных персонажей, один из которых имеет облик Дуэйна Джонсона, другой - Джека Блэка, ну и так далее.

Фото: kinopoisk.ru
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Продолжение, названное "Джуманджи: Зов джунглей", пародировало некоторые штампы, присущие видеоиграм, а в остальном полагалось на экстерьеры Карен Гиллан и ужимки Джонсона, Блэка и Кевина Харта. И на придурковатые шутки, базирующиеся на несоответствии характера и внешности попавшего в игру человека его игровому персонажу. Типа такого: блондинистая фифа в теле Джека Блэка учится правильно мочиться (вот даже не спрашивайте, зачем игровому персонажу выделительная система). Сверху был присобачен какой-то незапоминающийся простенький сюжетец, насыпано щедро спецэффектов - и прокатило. Почти целый миллиард сборов.

Итак, "Джуманджи: Новый уровень". Та же компания подростков чуть подросла и о зловредной консоли, чуть было их не угробившей, все предпочитают не вспоминать. Кроме того ботанистого паренька, который, побывав в бугристой смуглой шкуре Дуэйна Джонсона, поверил в себя и заполучил девушку. Теперь, не поверите, он снова не верит в себя, а с девушкой они расстались. И вот вам спойлер: в конце он снова поверит в себя и сойдется с девушкой. Ведь зачем придумывать что-то новое, и так сожрут.

Короче, да, бедняжке стало грустненько, и он поэтому решил вернуться в виртуальный мир "Джуманджи", где есть совсем не виртуальный риск погибнуть. А все его друзья устремляются за ним на выручку. Плюс два новичка: пенсионеры, сыгранные Дэнни ДеВито и Дэнни Гловером. Они когда-то были компаньонами, потом рассорились, первый на второго обиделся, но вот вам еще спойлер… а знаете, нет, сами догадаетесь. Сохраним, так сказать, интригу.

Предсказуемость - не единственное, что объединяет основные драматические линии. Моральные уроки, которые из них извлекаются, также пересекаются меж собой, вступая в противоречие. Линия юного эскаписта ведет к тому, что сбегать от проблем в киберпространство - не выход. Тогда как линия со старичками завершается трансгуманистическим выводом, что проблемы проблемам рознь, и при определенных обстоятельствах сбегать - вполне себе выход. Если же попытаться диалектически осмыслить оба выдвигаемых тезиса и синтезировать из них какую-то общую мысль, то получится лозунг для киберпанковской эйджистской антиутопии: киберпространство - пожилым. Впрочем, сценаристы наверняка очень удивились бы, узнав, какая философия заложена в их тексте.

Но вернемся к сюжету. Мир "Джуманджи" изменился. Помимо джунглей туда добавили пустыню и холодные горы. В горах обитают викинги, предводитель которых, огромный молчаливый бородач с дирижаблем, зачем-то украл волшебный камень, а без камня у крестьян не родится урожай, и потому его надо вернуть. Прохождение нехитрого квеста сопровождается развлекательной программой, включающей гонки со страусами, массовые побоища, нападение злых обезьян и превращение блондинки в лошадь (гусары, молчать).

Изменилась и роль Дуэйна Джонсона. В прошлый раз он изображал закомплексонванного тинейджера, на чем была построена добрая половина юмора в фильме. Казалось, то была вершина развития актерского таланта Дуэйна Джонсона. Но вот мы видим, как Дуэйн Джонсон неимоверными усилиями берет следующую вершину и изображает старичка, которого играет Дэнни ДеВито и который попал в видеоигру и ничего не понимает. На чем вновь построена где-то половина всего как бы юмора. По поводу и без повода Дуэйн Джонсон чуть наклоняет голову вбок, щурится, растягивает рот и громко вопрошающе кричит: "А?". Что сразу начинает раздражать. Оставшаяся половина юмора не менее искрометна и представляет собой те же фирменные идиотские шутки. Смотрите не надорвите животики во время уморительной беседы о самооскоплении и не лопните, выслушивая познавательные зоологические факты от Кевина Харта.

Фото: youtube.com/ WBRussia
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Описанные "изменения" - конечно, сугубо косметические. На самом деле это тот же самый фильм, использующий те же самые ходы, всячески избегая отходить от сработавшей формулы. То есть не "Новый уровень", а очередной круг на карусели. И будет еще как минимум один, не сомневайтесь. Причем, судя по всему, копирующий предшественника из девяностых.

Озвученные претензии так или иначе справедливы в отношении любой современной большой франшизы, будь то кинокомиксы Marvel и DC, фильмы про динозавров или гигантских монстров, диснеевские авторемейки и так далее. Но те хотя бы иногда делают вид, что не стоят на месте: заглядывают на территории различных жанров, стараются поразить суперреалистичной графикой, приглашают культовых режиссеров с собственным оригинальным видением (зачастую это видение полностью выхолащивается, ну да ладно). Ну а создатели "Джуманджи" даже не пытаются притворяться, что им не плевать и что кроме денег их ничего не интересует. И это не честность, это наглость вора, который достает у вас из кармана кошелек, глядя вам прямо в глаза и заговаривая зубы хохмами ниже пояса.

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