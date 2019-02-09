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У "Аквамена" появится хоррор-спин-офф про подводных монстров

Новости
    09.02.2019, 17:21
Текст:   Олег Усков

Эпичный блокбастер "Аквамен" прирастет спин-оффом, решенным в формате фильма ужасов. Как пишет THR, стараниями Ноа Гарднера и Эйдана Фицджеральда будущая серия получит фильм "Глубоководные" (The Trench), отдельно живописующий чудовищ, показанных в одной из сцен "базовой" картины.

Навевающей, кстати, абсолютно лавкрафтовские настроения. 

Фото: youtube.com
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Глубоководные - дебютировавшие в комиксе в 2011 году монстры с самого дна океана, некогда - часть населения Атлантиды, после гибели острова ставшие отрезанными от остального мира и постепенно мутировавшие до уровня кровожадных, лишенных разума кошмарных животных.

По информации издания, The Trench станет гораздо более скромным, чем "Аквамен", проектом - и отчетливо жанровым.

Продюсеры - Джеймс Ван и Питер Сафран. По датам / касту / сюжету данных нет. 

Напомним. В случае успеха "Аквамена" на студии сулили сиквел. И поскольку лента собрала в прокате почти 1,1 миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов, став самым успешным из всей киновселенной DC, продолжение -  вопрос решенный.

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