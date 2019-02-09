У "Аквамена" появится хоррор-спин-офф про подводных монстров

Эпичный блокбастер "Аквамен" прирастет спин-оффом, решенным в формате фильма ужасов. Как пишет THR, стараниями Ноа Гарднера и Эйдана Фицджеральда будущая серия получит фильм "Глубоководные" (The Trench), отдельно живописующий чудовищ, показанных в одной из сцен "базовой" картины.

Навевающей, кстати, абсолютно лавкрафтовские настроения.

Глубоководные - дебютировавшие в комиксе в 2011 году монстры с самого дна океана, некогда - часть населения Атлантиды, после гибели острова ставшие отрезанными от остального мира и постепенно мутировавшие до уровня кровожадных, лишенных разума кошмарных животных.

По информации издания, The Trench станет гораздо более скромным, чем "Аквамен", проектом - и отчетливо жанровым.

Продюсеры - Джеймс Ван и Питер Сафран. По датам / касту / сюжету данных нет.

Напомним. В случае успеха "Аквамена" на студии сулили сиквел. И поскольку лента собрала в прокате почти 1,1 миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов, став самым успешным из всей киновселенной DC, продолжение - вопрос решенный.