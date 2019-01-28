Аквамен стал успешнее всех Бэтменов

Художественный фильм "Аквамен" (Aquaman) стал самым кассовым фильмом кинематографической вселенной DC за всю ее историю. Об этом пишет Deadline, подводя итоговый бокс-оффис минувшей недели.

Общемировые кассовые сборы боевика Джеймса Вана на текущий момент составляют 1,09 миллиарда долларов (при бюджете в 160 миллионов), тогда как предыдущий рекорд принадлежит картине "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (The Dark Knight Rises) Кристофера Нолана 2012 года - 1,084 миллиарда (при бюджете в 250 миллионов).

Аквамен, владыка морской, которого сыграл "кхал Дрого" из "Игры престолов" Джейсон Момоа, дебютировал в комиксах в 1941 году "на подхвате", постепенно заматерев и став супергероем первого эшелона.

Помимо "кхала" в картине снялись Патрик Уилсон - Орм Мариус, Повелитель Океанов, Уиллем Дефо - главный научный советник Атлантиды Нуйдис Валко, Яхья Абдул-Матин II - супостат Чёрная Манта, антагонист Аквамена, Дольф Лундгрен - король подводного народа Нерей, Николь Кидман - мать Аквамена и бывшая королева Атлантиды Атланна.

"Аквамен" - шестой фильм Расширенной вселенной DC после "Лиги справедливости". Следующей картиной этой линейки станет "Шазам!".