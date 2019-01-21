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Вышел трейлер супергеройской комедии "Шазам!"

Новости
    21.01.2019, 12:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Warner Bros. и DC Films обнародовали на YouTube новый тизер-трейлер своей супергеройской комедии "Шазам!" (Shazam). Очередного куплета длинной песни про как буквальный обмен телами детей со взрослыми, так и в переносном смысле.

По сюжету Shazam, четырнадцатилетний грустный приемный ребенок Билли Бэтсон (Эшер Энджел, "Мыслить, как преступник") получает волшебное заклинание, способное моментально конвертировать его во взрослого мужчину-супергероя (Закари Левай, "Удивительная миссис Мейзел"). С одним нюансом - в душе он все равно остается четырнадцатилеткой. Хотя испытания перед юношей возникнут вскоре недетские - придется заняться классической супергеройской работой: биться со злом - доктором ужасным Таддеусом (Марк Стронг, "Рок-н-рольщик", "Шерлок Холмс").

Фото: kinopoisk.ru
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В ролях: Мишель Борт ("Старая добрая оргия"), Джек Дилан Грейзер ("Оно"), Адам Броди ("Мистер и миссис Смит"), Росс Батлер ("Ривердэйл", "13 причин почему"), Джимон Хонсу ("Стражи Галактики", "Константин"), Грэйс Фултон ("Проклятие Аннабель: Зарождение зла").

Режиссер - Дэвид Ф. Сандберг ("И гаснет свет…", "Проклятие Аннабель: Зарождение зла"). Сценарист - Генри Гэйден ("Внеземное эхо"). Сопродюсер - Питер Сэфрэн ("Проклятие Аннабель", "Аквамен").

Российская премьера - 4 апреля.

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