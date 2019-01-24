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Николас Кейдж сыграет главную роль в экранизации Лавкрафта

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    24.01.2019, 13:05
Текст:   Олег Усков

Информация, появившаяся в конце прошлого года, в части своей - на уровне слухов, не просто нашла подтверждение, но и приросла массой волнующих деталей, главная из которых - Николас Кейдж в деле.

Как передает Dread Central, Кейдж, звезда давешнего сюрреалистического рубилова "Мэнди", действительно сыграет главную роль в новой экранизации рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта "Цвет из иных миров" (The Colour Out of Space, в других переводах - "Цвет иного мира", "Космический цвет" и "Сияние извне"). Который автор, к слову, считал своим лучшим произведением.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссером и сценаристом уже пятой по счету экранизации рассказа, что также подтверждено, выступит Ричард Стэнли, постановщик культовых "Дьявола песков" и "Железа". Не снимавший полнометражного художественного кино более двадцати лет.

Он же - соавтор сценария. Наряду со Скарлетт Арамис ("Тело", "Театр абсурда"). Известно, что действие фильма будет перенесено в наше время.

Старт съемок запланирован на следующий месяц.

Помимо Кейджа на экране ждем номинантку "Золотого глобуса" Джоэли Ричардсон ("Девушка с татуировкой дракона", "Части тела"), Томми Чонга (франшиза Up in Smoke, "Параллельные миры"), Эллиота Найта ("Титаны", "Американская готика"), Джулиана Хиллиарда ("Призраки дома на холме").

Дата премьеры пока не обозначена.

Рассказ The Colour Out of Space, сайфай-хоррор, был написан в 1927 году и тут же опубликован в сентябрьском номере журнала Amazing Stories. По сюжету "Цвета", на территорию фермы недалеко от Аркхема, придуманного Лавкрафтом городка, падает метеорит. С самыми роковыми и мутогенными последствиями, конечно же.

До Стэнли рассказ адаптировали на экраны в виде британо-американского "Умри, монстр, умри!" (1965 год, режиссер Дэниел Хэллер), американского "Проклятия" (1987, Девид Кеит), итальянского "Цвета из тьмы" (2007, Иван Зуккон) и немецкого "Цвета" (2010, Хуан Ву).

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