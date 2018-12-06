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СМИ: Николас Кейдж сыграет главную роль в новой экранизации Лавкрафта

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    06.12.2018, 13:42
Текст:   Олег Усков

Человек-мем и разносторонний артист Николас Кейдж, только что мощно выступивший в психоделическом фильме ужасов "Мэнди", может сыграть главную роль в экранизации рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта "Цвет из иных миров" (The Colour Out of Space,  в других переводах - "Цвет иного мира", "Космический цвет" и "Сияние извне"). Который автор, кстати, полагал своим лучшим произведением.

Фото: youtube.com/ Lumpy Touch
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Информация появилась накануне на ряде профильных ресурсов, включая Production Weekly, Bloody Disgusting и /Films, но затем без объяснения причин была удалена.

Соответственно, если ранее обнародованное соответствует действительности, Кейдж сыграет, предположительно, фермера Нейхема Гарднера, вокруг семьи которого разворачивается все действо.

Режиссером и сценаристом новой, уже пятой по счету, экранизации выступит Ричард Стэнли. Старт съемок запланирован на январь будущего года в Португалии.

Рассказ, сайфай-хоррор, был написан в 1927 году и практически тут же опубликован в сентябрьском номере журнала Amazing Stories. По его сюжету на территорию фермы недалеко от Аркхема, придуманного ГФЛ городка, падает метеорит - с дурными, роковыми последствиями.

Предыдущие экранные адаптации: британо-американский "Умри, монстр, умри!" (1965 год, режиссер Дэниел Хэллер), американское "Проклятие" (1987 год, Девид Кеит), итальянский "Цвет из тьмы" (2007, Иван Зуккон) и немецкий "Цвет" (2010, Хуан Ву).

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