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Видео: Томми Вайсо, Нео, дон Корлеоне и другие с лицом Николаса Кейджа

НОВОСТЬ31.10.2018, 11:09
Текст:   Генри Достоевский

В интернете ширится нейросетевое безумие.

Умельцы с сайта Reddit уже "набили руку" на замене лиц порноактрис на любые другие, в основном - знаменитостей (досталось Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон, Мэйми Уильямс, Дейзи Ридли, Эмме Уотсон и т.д.), а также выпустить фейковые видео с политиками.

Позже общественность решила, что прославленный харизматик и венец актерского мимического шароглазия Николас Кейдж должен выбраться из пучины трэш-ролей, в которых погрязла его карьера, и стала по-своему ему помогать.

Принцип довольно прост. Берется эпизод или отдельная сцена и с помощью алгоритмов нейросети накладывается одно лицо на другое, в духе Instagram или машинных методик Facebook. Сообщается, что в среднем на работу над роликом уходит до 10 часов, а на компьютерах с более слабой видеокартой - до двух дней.

Напомним, что похожие технологии позволяют "оживить" уже покойных актеров.

В представленных роликах племянник великого Фрэнсиса Форда Копполы успевает примерить образы Таноса, Тайлера Дердена, дона Корлеоне, Нео, героев Томми Вайсо, Аль Пачино и Роберта Де Ниро - и т.д.

Ранее, напомним, был представлен трейлер космического вестерна про Хана Соло, где Олдена Эренрайка заменили на каноничного Харрисона Форда.

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