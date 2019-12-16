"Полицейский с Рублевки" без Петрова возглавил российский прокат

Да кто бы сомневался. Праздничная комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", несколько осиротевшая после ухода с главной роли Александра Петрова, который, видимо, уже сам от себя начал уставать, на энергии одного Сергея Бурунова все равно вышла в лидеры отечественного проката, взяв на старте более 372 миллионов рублей.

Об этом свидетельствуют данные, пока - предварительные, специализированного портала kinobusiness.com.

Вторая строчка - комедийная адвенчура со "Скалой" Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень", чья касса перевалила уже за 579 миллионов.

Наша рецензия.

Сиквел мультфильма "Холодное сердце" продолжает пожинать, но уже на третьей строчке "чарта": российская касса "Холодного сердца 2" за три недели проката составила 1 731 000 000 рублей, из которых 175,5 миллиона - за минувшие выходные.

Наш отзыв на мультфильм - здесь.

Ромком "Рождество на двоих" с "Матерью Драконов" Эмилией Кларок - четвертый: чуть более 170 миллионов за две недели, из которых 41,3 - за ушедшую.

Замыкает пятерку комедийный же детектив с фееричным актерским составом "Достать ножи" - более 290 миллионов сборов за три недели, из них 32 - за прошлую.

Наша рецензия.