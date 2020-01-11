Генри Кавилла в "Ведьмаке" заменили на Мадса Миккельсена

Мискаст сериала "Ведьмака" от Netflix - одна из основных претензий, называемых критиками и поклонниками.

Фанатское комьюнити "ведьмачьей" вселенной после премьеры принялось своими силами "чинить" шоу при помощи технологии нейросетей.

Первой "жертвой" стала Йеннифэр - Аню Чалотру заменили не только актрисой Евой Грин, но даже вставили в кадр вместо нее модель из видеоигры "Ведьмак 3: Дикая Охота".

Теперь же очередь дошла и до Геральта из Ривии. Как только сериал запустили в производство, интернет сразу начал генерировать массу контента, изображающего датского актера Мадса Миккельсена в образе Белого волка. Даже после первых официальных тизеров с Генри Кавиллом, почитатели саги Сапковского отмечали, что бывший Супермен больше похож на Леголаса из экранизации "Властелина колец".

На YouTube-канале finargot movies опубликован ролик, который наглядно показывает как бы смотрелся "Чесапикский потрошитель" в роли "Мясника из Блавикена" на приеме у королевы Калантэ в Цинтре.

Надо сказать, что это тот случай, когда фанаты оказались правы - Миккельсен в роли Геральта очень органичен и естественен, даже не смотря на некоторые визуальные огрехи, вызванные техническими особенностями работы технологии машинного обучения.

Остается еще небольшая надежда, что авторы сериала обратят на это внимание, и пригласят датчанина хотя бы на роль Весемира во втором сезоне, если, конечно, не дозвонятся до Марка Хэмилла.