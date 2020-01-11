Новости

Умер рэпер Джером Кози 15:10
Стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес 40 миллионов за клевету 13:50
Умер актер и певец, телеидол шестидесятых Эдд Бернс 12:35
Прекращено производство "Смехопанорамы" Петросяна и "Утренней почты" 10.01.2020
Актер из "Американской истории ужасов" Гарри Хэйнс умер в 27 лет 10.01.2020

Генри Кавилла в "Ведьмаке" заменили на Мадса Миккельсена

Новости
    11.01.2020, 16:30
Текст:   Богдан Бобров

Мискаст сериала "Ведьмака" от Netflix - одна из основных претензий, называемых критиками и поклонниками.

Фанатское комьюнити "ведьмачьей" вселенной после премьеры принялось своими силами "чинить" шоу при помощи технологии нейросетей.

Первой "жертвой" стала Йеннифэр - Аню Чалотру заменили не только актрисой Евой Грин, но даже вставили в кадр вместо нее модель из видеоигры "Ведьмак 3: Дикая Охота".

Теперь же очередь дошла и до Геральта из Ривии. Как только сериал запустили в производство, интернет сразу начал генерировать массу контента, изображающего датского актера Мадса Миккельсена в образе Белого волка. Даже после первых официальных тизеров с Генри Кавиллом, почитатели саги Сапковского отмечали, что бывший Супермен больше похож на Леголаса из экранизации "Властелина колец".

Фото: youtube.com/ DarwinStreams
Видео: "Ведьмак" в стиле сериала "Друзья"

На YouTube-канале finargot movies опубликован ролик, который наглядно показывает как бы смотрелся "Чесапикский потрошитель" в роли "Мясника из Блавикена" на приеме у королевы Калантэ в Цинтре.

Надо сказать, что это тот случай, когда фанаты оказались правы - Миккельсен в роли Геральта очень органичен и естественен, даже не смотря на некоторые визуальные огрехи, вызванные техническими особенностями работы технологии машинного обучения.

Остается еще небольшая надежда, что авторы сериала обратят на это внимание, и пригласят датчанина хотя бы на роль Весемира во втором сезоне, если, конечно, не дозвонятся до Марка Хэмилла.

Новости

Передачу "Сам себе режиссер" закрыли после почти 30 лет эфира 10.01.2020
Больше толерантности: во втором сезоне "Ведьмака" появятся геи 10.01.2020
"Страха нет": Арзамасова из "Папиных дочек" рассказала о своей карьере 10.01.2020
Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине 10.01.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ DarwinStreams
Видео: "Ведьмак" в стиле сериала "Друзья" 10.01.2020
Вышел новый тизер пятого сезона "Лучше звоните Солу" 10.01.2020
HBO планирует сделать из "Паразитов" сериал 10.01.2020
⧣ видео
Фото: Сергей Ким/ РИА Новости
Участник группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов упал и умер 10.01.2020
"Нед Старк" сыграет во "Властелине колец" 10.01.2020
Создатели "Притяжения" и "Вторжения" снимут ремейк "Гостьи из будущего" 08.01.2020
⧣ интернет
Фото: youtube.com/ Kris Treger
Видео: Йеннифэр в "Ведьмаке" от Netflix заменили на Еву Грин 08.01.2020
Юрий Лоза раскритиковал фильм "Текст" 05.01.2020
Актриса Камерон Диас впервые стала мамой 04.01.2020