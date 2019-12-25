Анджей Сапковский с восторгом отозвался о сериале "Ведьмак"

Автор фэнтезийного цикла книг "Ведьмак" Анджей Сапковский вновь подтвердил свой статус фаната номер один одноимённого сериала Netflix.

В комментарии для People он заявил, что чрезвычайно доволен тем, как британский актёр Генри Кавилл воплотил Геральта из Ривии. И даже сравнил его игру с работой Вигго Мортенсена в кинотрилогии "Властелин колец" Питера Джексона.

"Я более чем доволен исполнением ведьмака Генри Кавиллом. Он - настоящий профессионал. Как Вигго Мортенсен стал воплощением Арагорна, Генри стал Геральтом - навсегда", - заявил польский писатель.

Ещё до выхода сериала Сапковский поспешил заверить своих поклонников в том, что удовлетворён получившимся у Netflix, несмотря на то, что сценарий не слишком строго следует сюжету его саги. Более того, он также высказал предположение, что экранный "Ведьмак" затмит "Игру престолов", с чем согласились авторы телешоу и некоторые западные критики.

Между тем единства мнений по поводу проекта Netflix у зрителей нет: наряду с восторженными отзывами встречаются и резко критические.

Наша рецензия на первый сезон "Ведьмака" - здесь.

Ранее стало известно, что Сапковский заключил соглашение с разработчиком игр по его вселенной - компанией CD Projekt.