Сюжет сериала "Ведьмак" будет отличаться от книг Сапковского

Томек Багиньский, исполнительный продюсер сериала Netflix "Ведьмак", известный польский иллюстратор, приложивший руку к культовой серии игр по мотивам произведений Анджея Сапковского, рассказал порталу Antyweb.pl о долгожданном проекте.

В частности, он признался, что кое-что в сюжете телешоу будет отличаться от того, что было изложено в романах.

При этом он подчеркнул, что с писателем удалось достигнуть взаимопонимания: Сапковский в курсе, что в сериале будут отклонения от текста, однако он верит в способности команды профессионалов, работающей над шоу.

Что сам литератор недавно подтвердил, заявив, что новому "Ведьмаку" с Генри Кавиллом в главной роли по силам превзойти саму "Игру престолов".

По убеждению Багиньского, некоторые сцены должны были подвергнуться переосмыслению, потому что на экране многое выглядит не так, как на бумаге.

Напомним, все серии первого сезона выйдут на Netflix 20 декабря.

Сериал уже продлён на второй сезон. Шоураннеры оптимистично рассчитывают как минимум на семь.