Генри Кавилл выложил свой любимый кадр из нового "Ведьмака"

Британский актёр Генри Кавилл, исполнитель главной роли в многоожидаемом сериале по мотивам цикла романов Анджея Сапковского "Ведьмак", поделился в Instagram новым кадром.

По словам актёра, этот - один из его любимых. Кстати, на нём видно, что медальон Геральта заметно отличается от тех, к которым привыкли фанаты линейки компьютерных игр.

Публикация приурочена к продлению "Ведьмака" на второй сезон.

Напомним, недавно Кавилл признался, что он - большой фанат книг Сапковского и компьютерных игр, созданных не их основе.

Ранее мы писали, что исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский сравнил его с "Игрой престолов", объяснив, в чём преимущества нового проекта.

Кроме того, он рассказал о том, что в телешоу будут отступления от текстов Сапковского.

Сериал выходит на Netflix 20 декабря.