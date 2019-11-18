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Генри Кавилл выложил свой любимый кадр из нового "Ведьмака"

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    18.11.2019, 20:47
Текст:   Козьма Лоханкин

Британский актёр Генри Кавилл, исполнитель главной роли в многоожидаемом сериале по мотивам цикла романов Анджея Сапковского "Ведьмак", поделился в Instagram новым кадром.

По словам актёра, этот - один из его любимых. Кстати, на нём видно, что медальон Геральта заметно отличается от тех, к которым привыкли фанаты линейки компьютерных игр.

Фото: instagram.com/ prokky93
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Публикация приурочена к продлению "Ведьмака" на второй сезон.

Напомним, недавно Кавилл признался, что он - большой фанат книг Сапковского и компьютерных игр, созданных не их основе.

Ранее мы писали, что исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский сравнил его с "Игрой престолов", объяснив, в чём преимущества нового проекта.

Кроме того, он рассказал о том, что в телешоу будут отступления от текстов Сапковского.

Сериал выходит на Netflix 20 декабря.

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