Продюсер сериала "Ведьмак" рассказал, чем он лучше "Игры престолов"

Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".

По убеждению Багиньского, экранизацию книг польского писателя Анджея Сапковского отличают две вещи - "юмор и магия". Ведь их, полагает Томаш, в "Игре престолов" "маловато".

"Мы стараемся, чтобы сериал не стал такой унылой средневековой драмой", - приводит слова продюсера портал Antyweb.pl.

Багиньский выразил уверенность в том, что упомянутый юмор, как и магию, оценят и читатели Сапковского, и новая аудитория.

Кроме того, Багиньский признал, что отступления от книг мэтра фэнтези в сериале будут.

Ранее сам Сапковский заявил, что у экранизации его цикла есть все шансы затмить "Игру престолов".

"Ведьмак" уже продлён на второй сезон. Причём его создатели нацелились не менее чем на семь.