Создатели серии игр "Ведьмак" заключили соглашение с Сапковским

Пока значительная часть поклонников серии игр "Ведьмак" ревёт и стонет, будучи в ярости от сериала Netflix, полностью проигнорировавшего компьютерную линейку и предложившего совершенно автономную адаптацию книг Анджея Сапковского, появилась новость, способная подсластить им пилюлю.

На сайте польского разработчика CD Projekt, создавшего игровую трилогию, появилось сообщение о том, что компании удалось уладить разногласия с писателем.

Напомним, о первых двух играх по саге о Геральте и Цири Сапковский толком ничего не знал, а права продал за незначительную сумму. После успеха "Ведьмака" (особенно третьего) у геймеров Сапковский решил ситуацию переиграть и затеял судебный процесс.

Похоже, сторонам, удалось договориться, причём разработчики пошли на это явно с прицелом на дальнюю перспективу. То есть мы вполне вправе рассчитывать на появление "Ведьмака 4".

"Я уверен, что это знаменует новый этап в наших продолжающихся отношениях", - многообещающе резюмировал генеральный директор компании Адам Кичиньский.

Отмечается, что соглашение улаживает все предшествующие споры и устанавливает рамки дальнейшего сотрудничества CD Projekt с Сапковским.

Впрочем, пока о четвёртом "Ведьмаке" говорить рановато: компания занята работой над игрой Cyberpunk 2077.

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