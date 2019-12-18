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Первый том - сборник "Последнее желание" - вышел в 1993 году, но первый рассказ - "Ведьмак" - написан еще в 1986-м. Как и следующая книга - "Меч Предназначения" - "Последнее желание" содержало короткие и в целом не связанные между собой рассказы о приключениях Геральта из Ривии, сурового охотника на чудовищ, представителя искусственно выведенной для этих целей расы мутантов - собственно ведьмаков.

С этих зарисовок, где Геральт сталкивается со всякой нечистью и ведет дела со всевозможными необычными формами жизни, населяющими окружающий его мир, начинается постепенное знакомство с причудливым и сложноустроенным миром Сапковского, который будет с разных - и порой довольно неожиданных - сторон раскрываться вплоть до романа "Сезон гроз", вышедшего шесть лет назад.

С третьей книги серия обращается к крупным формам - начиная с "Крови эльфов", история ведьмака излагается в романах. Одновременно появляется и единый сквозной сюжет: кое-какие сведения, предоставляемые рассказами, систематизируются и складываются в основу саги о Геральте и особенной девочке Цири, впервые появившейся в конце второго сборника и тем самым заложившей фундамент для всей фабулы.

Цири, с которой тесно связана судьба (а судьба в общей композиции цикла имеет ключевое значение) Геральта, - фигура почти настолько же значимая. Порой - особенно ближе к финалу - даже не вполне очевидно, кто из этих двоих является главным героем, что, кстати, радует далеко не всех фанатов грозного убийцы монстров.

Хронологически сага о Геральте и Цири завершается эклектичным романом "Владычица озера" (1998), где постмодернистское безумие достигает своего апогея. Но через 15 лет Сапковский всё же внял мольбам поклонников и вернулся к ведьмаку - традиционным для таких случаев способом (вспомним ту же "Тёмную башню"), поместив события нового романа во времена, когда развязкой еще не пахло, и устроив читателям ностальгический аттракцион.

Игры

Несмотря на то, что Сапковский заслуженно считается безусловным классиком фэнтези, многие знают о созданном им мире совсем из другого источника - серии компьютерных игр, разработанной на родине писателя. Ее успех выходит далеко за рамки читающей аудитории, и огромное количество ждущих сериала Netflix имеют представление о Геральте только по своим похождениям в популярных РПГ.

Ирония в том, что сам мэтр понятия не имел о создании первых двух виртуальных "Ведьмаков", а к самому явлению компьютерных игр относится с нескрываемым скепсисом. Создатели, между тем, сделали всё, чтобы сохранить ту самую ироничную интонацию и атмосферу, сплетенную из восточноевропейской мифологии, постмодернистских приколов, прозрачных отсылок на реальные исторические события и поп-культуру и ядреного юмора - и в целом справились.

Первая игра компании CD Projekt RED вышла в 2007 году. Сейчас она, конечно, смотрится довольно убогой, с безнадежно устаревшими графикой, управлением и геймплеем. Но тогда профильная пресса оценила первого "Ведьмака" высоко. Было за что: он мог похвастаться определенным шармом и "духом Сапковского", а фанаты получили возможность прогуляться по некоторым знаковым для саги локациям, что само по себе было ценно. Плюс - неплохо продуманные персонажи и вменяемый сюжет, пусть он и стал возможен исключительно благодаря прямому игнорированию концовки книги (изначально вообще планировалось в центр истории поместить нового героя, однако затем всё же решили вернуться к Геральту). Но до реального триумфа было еще далеко.

"Ведьмак 2: Убийцы королей" - уже совсем другой технический уровень, даже сегодня некоторыми картинками можно залюбоваться. Прогресс был не только в графике: сюжет усложняется, политические интриги - важнейший элемент мира Сапковского - становятся всё сложнее, а культурные отсылки - изощреннее. Сиквел определенно удался: президент США Барак Обама даже назвал его в числе главных достижений Речи Посполитой, за что получил от Дональда Туска подарочное издание.

Но только третья часть, увидевшая свет в 2015-м, застолбила за серией статус абсолютного культа, принеся Сапковскому легион новых читателей. К этому времени он успел-таки узнать о деятельности CD Projekt и даже помог авторам консультациями. При этом сохранив пренебрежительное отношение к такому виду досуга и подчеркнув, что всё это - баловство и фанатское творчество по мотивам, не более.

Что ж, писатель может себе позволить такую позицию, но факт остается фактом: "Ведьмак 3: Дикая охота" - один из шедевров игроиндустрии, настоящее искусство, сразу и GTA, и Mafia, и Red Dead Redemption от фэнтези. Изумительной красоты и проработанности игра с кинематографичным сюжетом, открытым миром, целой кучей дополнительных заданий, почти каждое из которых - маленький привет или литературной базе, или какому-нибудь другому явлению мировой культуры, включая "Крестного отца" и "Бойцовский клуб", Скорсезе и Тарантино, Толкина и Мартина, группы Kiss и Status Quo, Шекспира и Ницше - и даже "Бриллиантовую руку". Изучать это великолепие можно годами - если вы, конечно, располагаете таким временем. То, как всё реализовано, превращает процесс в сплошное удовольствие.

Отдельно стоит отметить блестящий саундтрек (группа Percival в следующем году исполнит его вживую в Москве - несомненно, при аншлаге) - впрочем, великолепной музыкой серия отличалась всегда, даже меняя композиторов (кроме того, под впечатлением от первой игры известные польские музыканты, в том числе культовые дэт-металлисты Vader, записали мощный сборник).

В итоге именно "Ведьмак 3" в глазах тысяч стал "каноном", затмившим самого Сапковского, которого немалая часть из них, в общем-то, так и не удосужилась прочесть. Целый комплекс представлений о том, каким должен быть Геральт из Ривии и то, что его окружает, сформирован игрой. К примеру, привычка ведьмака носить два меча за спиной (в книгах их тоже два, конечно, но оба сразу герой на себе не таскает).

Неудивительно, что при таком феноменальном успехе франшиза обросла и другим развлекательным сервисом: настольные, онлайн- и мобильные игры про ведьмака ни одному гику заскучать не дадут.

Кино и телевидение

Началось всё в 2002-м - и тоже в Польше. На местном телевидении затеяли сериал по книгам своего знаменитого соотечественника. Но для начала выпустили двухчасовой фильм, представлявший собой сильно сжатую версию того, что через год показали в тринадцати эпизодах. Многого от этого "Ведьмака" ждать бессмысленно: у польского ТВ явно не хватало средств на более-менее качественный продукт. На спецэффекты смотреть просто физически больно (взглянув на здешнего дракона, вы рискуете психическим здоровьем), и не меньшее недоумение вызывают отсебятина и неоправданные сюжетные искажения.

Между тем кое-что в актив "Ведьмака"-2002 записать можно. В первую очередь - точечные попадания при выборе актеров. Михал Жебровский стал тем Геральтом, на которого равнялись впоследствии - и на внешность героя компьютерной серии его внешность оказала более чем заметное влияние (Netflix решил эту традицию сломать смазливым личиком Генри Кавилла). А звездный Збигнев Замаховский, сыгравший Лютика, приукрасил не только это телешоу, но и недавнюю симпатичную фанатскую поделку "Спустя полвека поэзии".

Слухи о новой экранной адаптации ходят уже не один год - сначала заговорили о полнометражке, ориентирующейся на игры. Но вскоре глаз на проект положил вездесущий Netflix, чьи боссы как раз искали возможность противопоставить что-нибудь HBO с его "Игрой престолов". Выбор логичный, только, судя по промо-материалам, от курса на игры, отдававшие должное восточноевропейскому происхождению ведьмака, американцы отказались. Что, конечно, настораживает. Справедливы ли сомнения - узнаем 20 декабря.

Текст на сайте Года литературы.