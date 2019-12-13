Вселенную "Ведьмака" на его родине не впервые пытаются перенести на экран. В начале нулевых свет увидел сериал производства телевидения Польши. Не лишенная некоторого трогательного обаяния и умудрившаяся оказать заметное влияние на развитие размашистой медийной франшизы многосерийка, однако, явно испытывала недостаток мощностей - получилось дешево и в целом весьма слабенько. За прошедшие годы в кинопроизводстве изменилось многое, и теперь даже скромные любители могут позволить себе куда больше, чем средства, которыми располагали на польском ТВ.

Что же вышло у энтузиастов, воплотивших свой амбициозный проект благодаря краудфандингу и беззаветной любви к культовой фэнтезийной серии?

Сразу скажем: несмотря на то, что, хотя непосредственным руководством процесса - продюсированием, режиссурой, сценарием - занимались люди неискушенные, абсолютные новички в кино,

"Полвека поэзии спустя" смотрится и слушается нестыдно. Впрочем, это все-таки в большей степени заслуга художников, гримеров и композитора. А еще - артистов.

Среди них хватает тех, кого аматерами никак не назовешь - пускай в первый актерский эшелон Польши большинство, конечно, и не входят. Например, Магдалена Ружаньска, играющая Трисс Меригольд, известна российскому зрителю по "Волчьему Солнцу" Сергея Гинзбурга, а воплотивший ведьмака Ламберта Мариуш Дрэжек появлялся у Ежи Гоффмана в "Старом предании".

Но главная звезда тут, конечно, Збигнев Замаховский, в чьей фильмографии есть работы и того же Гоффмана, и Кесьлёвского, и Вайды, и Полански. Что еще немаловажно, Збигнев играл Лютика в том самом телевизионном "Ведьмаке", чьим основным достоинством (а они все-таки наличествовали) был как раз каст. Возвращение (пусть и мимолетное) Замаховского к роли обаятельного распутного пьянчуги - одна из пасхалок, в изобилии (начиная с названия) рассыпанных повсюду. И порой они чрезвычайно остроумны.

Глупо сетовать на то, что такой оголтелый фансервис выглядит чуть ли не как главная задача авторов фильма, сделанного "фанатами для фанатов". Сюжет, посвященный противостоянию троицы героев коварной ведьме и злобному убийце, не может похвастаться особой насыщенностью событиями и динамикой, и итоговый хронометраж - довольно солидный, час сорок - в итоге не вполне оправдывается. Так что кое-кто из придирчивых зрителей уже сетует на затянутость. Ну да, не без этого. И бои могли бы быть поставлены помастеровитее. И съемки поизящнее.

Но своим старанием и любовной скрупулезностью команда создателей, тонко чувствующих "тот самый дух "Ведьмака", точно заслужила индульгенцию.

66 тысяч "лайков" против семисот "дизлайков" и приличный балл на IMDb не дадут соврать. К тому же затравщикам проекта не откажешь в дальновидности и чувстве меры: отбросив идею показать своего, "правильного" Геральта, они перенесли сюжет на несколько десятков лет после событий книжной саги и сконцентрировались на второстепенных и новых персонажах, тем самым избавив себя от лишней ответственности и творя в свое удовольствие.

Тут важно учитывать еще одну немаловажную вещь: Netflix подготовил масштабный транснациональный парк развлечений - с чудовищами, битвами и английским Суперменом Генри Кавиллом, явно сделав ставку на вау-фактор и не слишком беспокоясь об аутентичности. К которой, разумеется, с щепетильностью относятся истинные фанаты. Ну скажите на милость, какой из Генри Кавилла Геральт из Ривии? Ему бы с Бэтменом разборки продолжать или шпионскими играми с КГБ баловаться. Ушлые американцы вряд ли сильно обеспокоены такими вопросами, ведь речь идет о завоевании максимально широкой аудитории, в первую очередь - западной, большая часть из которой ни сном ни духом про это ваше славянское фэнтези. "Вам понравилась "Игра престолов"? Тогда попробуйте "Ведьмака"!" - вот и вся маркетинговая стратегия.

Это стало очевидным еще при наборе актерского состава, проведенного по всем законам толерантных трендов. А потом косвенно подтвердил и сам Сапковский, заявивший, что мир его-де самодостаточен и всевозможные "славянские" ярлыки ничего общего с действительностью не имеют. Лукавит, конечно, мэтр - еще как имеют. Но мотивы этих его высказываний понятны: любите, дорогие фанаты и примкнувшие к ним любители восточноевропейской мифологии, моего ведьмака и таким. Вон как западная критика довольна - не хуже, говорит, чем у HBO, получилось (ну-ну).

Достоин ли "глобалистский" "Ведьмак" снисхождения на самом деле, мы узнаем совсем скоро, а пока преданные читатели восьмикнижной серии посильно попытались заранее подсластить самим себе пилюлю, изготовленную заокеанским медиагигантом. Вполне вероятно, после выхода сериала Netflix они ее еще не раз помянут добрым, нежным словом.

Фильм "Полвека поэзии спустя" целиком доступен на YouTube.

Текст на сайте Года литературы.