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Джордж Мартин прокомментировал ситуацию с приквелами "Игры престолов"

Новости
    01.11.2019, 13:06
Текст:   Олег Усков

Ситуация вокруг приквелов "Игры престолов", которых, как сообщалось, запустили в разработку не менее четырех-пяти разом, продолжает нагнетаться и колобродить.

Фото: youtube.com
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Напомним. Вчера стало известно, что первый из них, с рабочим названием "Долгая ночь", был завернут каналом HBO на стадии пилота. При том что уже был полностью сформирован каст, назначены шоураннер и сценарист, начались съемки. Инсайдерское объяснение - канал после ряда переделок так и не устроил предложенный сценарий.

При этом дуплетом выстрелила другая новость - HBO заказал лауреату "Эмми" режиссёру (в том числе - "Битвы бастардов") Мигелю Сапочнику десять эпизодов второго приквела - "Дома Дракона" (House of the Dragon), посвященного Таргариенам. Сапочник - шоураннер, режиссер пилота и еще нескольких серий, как заявлено.

Над сценарием поработает и автор литературной основы мира - Джордж Мартин, на чьей книге "Огонь и кровь" сериал будет базироваться… Но, похоже, с радостью по последнему пункту чуть поспешили.

Мартин опубликовал в своем блоге пост, где конкретизирует: писать полноценные сценарии для "Дома" он не станет. Пока не закончит "Ветра зимы", новый том "Песни Льда и Пламени", оттягивание выхода которого стало уже анекдотичным. И теперь Мартин клянется таки "добить" книгу, это - дело для него приоритетное, первоочередное, главенствующее, говорит.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Но что занятно, свое участие в "Доме Дракона" автор при этом не отметает, указав, что приложится "в какой-то степени" - и "кто знает, если что-то получится", то он все-таки сможет "написать кое-что для нескольких эпизодов, как это было с первыми четырьмя сезонами "Игры престолов".

Что касается закрытия "Долгой ночи", то тут Мартин грустит, вспоминая, как ему было приятно работать с шоураннером почившего шоу Джейн Голдман. Писатель добавляет, что он не знает, почему проект закрыли. Но уверен: это никак не связано с запуском "Дома Дракона". Меж тем признавая, что именно концепт "Дома Дракона" был первым, что он предложил каналу в качестве замены ИП.

Даты премьеры у сериала пока нет. Как предполагается, случится это теперь не ранее 2021 года. При условии, что "всё пойдет гладко".

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