Канал HBO закрыл приквел "Игры престолов"

Гром, что называется, средь более-менее ясного неба: канал HBO остановил работу над первым приквелом "Игры престолов", проектом с рабочим названием "Долгая ночь" (или "Кровавая луна").

Пренеприятнейшее известие принес Deadline.

Напомним, что новый сериал GOT-вселенной, охотно благословленный Джорджем Мартином, должен был повествовать о событиях за века до истории, рассказанной в ИП. То есть вообще без участия персонажей "базовой" саги.

У проекта уже были сценаристы, включая самого автора первоисточника, режиссер и полностью сформированный каст - с Наоми Уоттс во главе.

О старте работ сообщалось еще летом, когда в июне канал дал отмашку заняться пилотом.

По данным издания, шоураннер Джейн Голдман по электронной почте уведомила съемочную группу, что работа над пилотом шоу остановлена.

Официальная причина такого решения еще не озвучена, но, как стало известно ресурсу, дело в сценарии, которым канал недоволен. В результате скрипт несколько раз переписывался. Кроме того, начались проблемы на локации - в Северной Ирландии.

Впрочем, не стоит пока вешать нос, поскольку в сентябре, по неподтвержденной информации, началась разработка второго приквела, не столь отдаленного по времени. Как сообщал инсайдер, события этого проекта развернутся за три века до ИП и расскажут о закате Дома Таргариенов.

Ранее, напомним, шоураннеры ИП Бениофф и Уайсс отказались снимать новые "Звездные войны", сославшись на свою чудовищную загруженность на Netflix, который их недавно подписал, выкупив, похоже, со всеми потрохами.