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Появились подробности по второму приквелу "Игры престолов"

Новости
    13.09.2019, 12:45
Текст:   Олег Усков

Хорошая, радостная, приободряющая новость: второй сериал-приквел "Игры престолов" сосредоточится на династии Таргариенов. Как пишет Deadline, ссылаясь на инсайдера, канал HBO уже практически дал отмашку старту работ над пилотом шоу.

Фото: kinopoisk.ru
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Автор литературной базы GOT-вселенной Джордж Мартин выступит исполнительным продюсером, шоураннер - Райан Кондал (сайфай-сериал "Колония", "Рэмпейдж" и "Геракл" со Скалой Джонсоном).

Уточняется, что действие шоу развернется за триста лет до событий ИП и расскажет, главным образом, о начале заката Таргариенов. В основе скрипта - книга Мартина "Пламя и кровь".

Официальных подтверждений от HBO пока нет.

Ранее был обнародован каст первого приквела ИП, съемки которого начались летом. Рабочие названия - "Долгая ночь" или "Кровавая луна". Даты выхода шоу еще не назывались. Предположительно это может быть весна 2021 года.

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