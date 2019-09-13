Появились подробности по второму приквелу "Игры престолов"

Хорошая, радостная, приободряющая новость: второй сериал-приквел "Игры престолов" сосредоточится на династии Таргариенов. Как пишет Deadline, ссылаясь на инсайдера, канал HBO уже практически дал отмашку старту работ над пилотом шоу.

Автор литературной базы GOT-вселенной Джордж Мартин выступит исполнительным продюсером, шоураннер - Райан Кондал (сайфай-сериал "Колония", "Рэмпейдж" и "Геракл" со Скалой Джонсоном).

Уточняется, что действие шоу развернется за триста лет до событий ИП и расскажет, главным образом, о начале заката Таргариенов. В основе скрипта - книга Мартина "Пламя и кровь".

Официальных подтверждений от HBO пока нет.

Ранее был обнародован каст первого приквела ИП, съемки которого начались летом. Рабочие названия - "Долгая ночь" или "Кровавая луна". Даты выхода шоу еще не назывались. Предположительно это может быть весна 2021 года.