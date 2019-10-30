Режиссер "Игры престолов" поставит сериал о закате Таргариенов

На фоне информации о закрытии каналом HBO первого приквела "Игры престолов" практически одновременно появилась вторая новость. Хорошая.

Как передает Slate, канал официально подтвердил данные, ранее звучавшие на уровне инсайдерских полуслухов, что начата разработка другого приквела - посвященного правлению и закату Дома Таргариенов.

Более того, у проекта есть рулевой - лауреат "Эмми" Мигель Сапочник, поставивший ряд наиболее эффектных эпизодов GOT. В том числе "Битву бастардов".

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) 29 октября 2019 г.

Есть у сериала и название - "Дом дракона" (House of the Dragon). Анонсированы десять эпизодов, действие которых действительно развернется за триста лет до "Игры престолов".

В основе - книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь".

Ее сценарной адаптацией занимаются сам Мартин и Райан Кондалом (сайфай-сериал "Колония, новый "Горец").

Сапочник и Кондал - шоураннеры.

Кроме того, Сапочник срежиссирует пилот и еще несколько эпизодов шоу.

Сроки пока не называются.