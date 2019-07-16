Мартин рассказал о трудностях в работе над продолжением "Игры престолов"

Финал "Игры престолов" попортил немало крови и зрителям HBO, и читателям Джорджа Мартина, автора цикла романов "Песнь Льда и Пламени", на котором основан сериал. Премьеры заключительных эпизодов сопровождались небывалым недовольством фанатов, часть из которых даже потребовали изменить концовку - так им не понравились сюжетные ходы.

Сам Мартин тем временем всё занимается своей собственной версией завершения истории, которая неизбежно будет заметно отличаться от того, что показали шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Впереди запланирован выход ещё двух книг. Следующая - "Ветры зимы" - годами ожидается теми, кто знакомлен с книжной серией, и писатель, по его словам, ею только и занят - даже от камео в восьмом сезоне отказался именно поэтому. Но когда она выйдет - неизвестно.

"Когда выйдет - тогда выйдет", - сурово прокомментировал он свой мучительный долгострой. При этом пожаловавшись на то, как параллельный выход сериала мешал работе.

"Последние три года были странными из-за того, что сериал ушёл дальше книг", - признался он.

По его словам, он, конечно, делился с Бениоффом и Уайссом кое-какими идеями давным-давно. И кое-что действительно нашло воплощение в сериале. Однако всё равно в телешоу всё получилось совсем иначе.

"Это как две альтернативные реальности, существующие вне зависимости друг от друга", - приводит EW слова Мартина, пообещавшего "удвоить усилия" для того, чтобы написать свой финал.

Есть ещё одна вещь, постоянно путающая карты - интернет.

"Влияние интернета на процесс стало беспрецедентно ощутимым", - считает Мартин.

"Возьмём происхождение Джона Сноу. В начале цикла на эту тему встречались кое-какие намёки, но только один читатель из ста мог их собрать воедино и сделать соответствующий вывод. И до интернета это было нормально: когда всё вскрывалось, для 99 процентов читателей это было сюрпризом. Но в эру интернета даже если одного читателя из ста осеняет, он пишет об этом пост, а остальные 99 его читают и говорят: "О, в этом есть смысл". И вот так твист, над которым ты кропотливо работал, теряет смысл", - негодует Мартин.

Такие вот ситуации, говорит Мартин, заставляют задумываться о том, чтобы всё переделать. Но этому искушению нельзя поддаваться, убеждён он.

"Потому что если ты планировал определённый финал, а потом взял и поменял его просто потому, что кто-то его раскусил или потому что кому-то там не понравился, это рушит вообще всю конструкцию", - пояснил писатель.

Так что Мартин теперь вообще не читает фанатских сайтов и "будет писать книгу, которую и собирался написать". А выйдет она - да, "тогда, когда выйдет".