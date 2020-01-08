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Видео: Йеннифэр в "Ведьмаке" от Netflix заменили на Еву Грин

Новости
    08.01.2020, 21:52
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Kris Treger Фото: youtube.com/ Kris Treger
Фото: youtube.com/ Kris Treger

Премьера сериала "Ведьмак" от Netflix состоялась в прошлом месяце, а споры вокруг проекта до сих пор не угасают. Одна из наиболее упоминаемых претензий со стороны критиков - неоднозначный выбор актеров на главные роли.

На стадии производства - задолго до официального оглашения каста - фанатское комьюнити в социальных сетях и на форумах предлагало на роль Йеннифэр из Венгерберга французскую актрису Еву Грин, как наиболее подходящую по типажу роковой чародейки.

Но выбор создателей в итоге пал на Аню Чалотру. Энтузиасты с помощью технологий нейросетей показали, как бы выглядела сцена на балу, если бы авторы шоу прислушались к мнению поклонников саги Анджея Сапковского.

Ожидаемо, Ева Грин смотрится в этом амплуа органично и уместно.

В качестве бонуса YouTube-блогер Kris Treger опубликовал еще два ролика, заменив лицо Чалотры на модель Йеннифэр из видеоигры "Ведьмак 3: Дикая Охота".

И здесь современным технологиям машинного обучения не удалось выдать правдоподобную картинку. Срабатывает эффект "зловещей долины" - лицо очевидно "отдает пластмассой" и есть заметные проблемы с мимикой.

Учитывая популярность "Ведьмачьей" франшизы, стоит ждать, что кто-то в будущем захочет с помощью нейросетей "починить" Трисс Меригольд или Кагыра.

Наша рецензия на сериал - здесь.

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