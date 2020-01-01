Netflix назвал свои самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Ведущий стриминговый сервис Netflix обнародовал списки самых своих популярных фильмов, сериалов и прочих программ, вышедших в прошлом году.

Соответствующие таблички приводит Deadline. И из них следует, что у зрителей США наиболее востребованными релизами сервиса стали фееричный комедийный детектив "Загадочное убийство", третий сезон "Очень странных дел", боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка", вторая "Суперсемейка" и "Ирландец".

Что касается конкретно сериального топа, то в него вошли "Очень странные дела", "Ведьмак", "Академия "Амбрелла", драмедия "Мертв для меня", второй сезон триллера "Ты".

Издание отмечает, что Netflix официально не раскрывает свою методологию, но рейтинги их, как предположено, основаны, скорее всего, на данных учетных записей подписчиков, которые посмотрели как минимум две минуты фильма, сериала или программы - как оригинальных шоу Netflix, так и от сторонних производителей.

Данные по России не приведены.

Полные списки доступны по ссылке.