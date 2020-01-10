"Нед Старк" сыграет во "Властелине колец"

Небезынтересная новость для всех любителей фэнтези, переживающего бум на телевидении: каст масштабнейшего и амбициознейшего сериала Amazon "Властелин колец" пополнился актёром, уже известным поклонникам жанра.

В сериале появится "Нед Старк"! Нет, речь, увы, не о Шоне Бине, также известном ролью Боромира в "Братстве кольца" Питера Джексона, а о другом британце - Роберте Арамайо, сыгравшем будущего хранителя Севера в молодости - в четырёх эпизодах шестого сезона.

Как сообщает Deadline, Арамайо заменил Уилла Полтера ("Солнцестояние", "Чёрное зеркало: Брандашмыг", "Выживший"), выбывшего из актёрского состава из-за чрезмерной занятости.

Сыграет он Балдора, предположительно - небезызвестного наследника короля Рохана Брего, отправившегося на Тропы Мёртвых и пропавшего без вести. Позже его останки обнаружил будущий король Гондора Арагорн, сын Араторна.

Это не первый актёр, сыгравший одного из членов клана Старков, который снимется в телешоу по мотивам произведений Дж.Р.Р. Толкина - ранее стало известно, что роль антагониста исполнит Джозеф Моул (Бенджен Старк).

"Властелин колец" - проект с миллиардным бюджетом. Предполагается четыре или пять сезонов, а также возможные спин-оффы. В конце минувшего года сериал был заранее продлён на второй сезон.

Сюжет развернётся во Второй эпохе Средиземья, предшествовавшей эре Войны Кольца.

Дата премьеры пока неизвестна даже приблизительно. Говорилось о 2021-м, но есть основания надеяться, что мы увидим сериал в конце текущего года.