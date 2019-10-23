Актер из "Игры престолов" сыграет злодея в новом "Властелине колец"

Пополнение в касте гигантоманского телешоу Amazon по миру "Властелина колец".

Как сообщил Deadline, к проекту по адаптации эпоса Профессора присоединился британский актер Джозеф Моул, известный ролью Бенджена Старка в "Игре престолов", персонажа довольно непростой судьбы.

Как уточняет издание, на этот раз Моул сыграет осевого антагониста - Орена. Что канал никак не комментирует. Соответственно, никаких подробностей нет.

Ранее стало известно, что Amazon замахнулся сразу на несколько сезонов, выделив под такое дело буквально фантастический бюджет. Также известно, что история станет приквелом "Братства кольца".

Съемки стартуют через несколько месяцев в Новой Зеландии. Премьера может состояться уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что могучего старикана Гэндальфа было предложено сделать женщиной.