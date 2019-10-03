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Гэндальфа в сериале по "Властелину колец" предложили сделать женщиной

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    03.10.2019, 12:30
Текст:   Олег Усков

Предстоящий гигантоманский телеэпос по "Властелину колец", в который Amazon изготовился вложить абсурдный, ранее невиданный и неслыханный бюджет, похоже, принесет гораздо больше сюрпризов и нежданчиков, чем можно предположить.

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik
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Причем на афроамериканских хоббитах и эльфах-монголоидах, которые теперь вообще по умолчанию, дело, разумеется не успокоится.

Вот, например, 54-летняя новозеландская актриса Робин Малкольм, сыгравшая в картине Питера Джексона "Властелин колец: Две крепости" Морвен, настаивает, что почтенного старца Гэндальфа в сериале должна сыграть женщина. Что, по мнению Робин, крайне смело, прогрессивно и наконец-то сломает тот замшелый и неактуальный патриархат, на котором зиждется практически вся древняя мифология.

Как передает Digital Spy, по прикидкам Малкольм, с ролью обновленного на злобу дня волшебника отлично б справились Джуди Денч, Айлин Эткинс или Мэгги Смит.

А если кому-то такая идея вдруг покажется странной, то Робин напоминает: труд Профессора - фантастическое произведение. Соответственно, возможны вообще любые допущения.

Подытоживая: "Почему нет? У нас ведь уже были женщины-Гамлеты (Сара Бернар - "у них" и Алла Демидова в России, например, - "РГ-Кинократия")".

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