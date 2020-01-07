Самые ожидаемые сериалы 2020 года: версия "Кинократии". Часть 1

Какие-то из свежайших премьер уже доступны. Например, внезапно откровенно трэшевый, "мясной" "Дракула" от создателей "Шерлока" и мистический триллер Майкла Петрони для Netflix "Мессия". Остальной сонм - напряженно ожидаем.

Пока же давайте заостром внимание лишь на потенциально наиболее любопытных грядущих релизах. Начав с тех, где даты еще под вопросом.

"Властелин колец" / The Lord of the Rings

…И, кстати, о неограниченных ресурсах: безусловно, на вершине всех листов ожиданий, и не только в их фэнтезийном сегменте, - главный "убийца" многострадальной "Игры престолов", эпик от Amazon "Властелин колец". С этим своим вызывающе диким бюджетом, повергающим в шок и трепет - миллиард долларов, если что. Мало того: в сериале, над которым работают Джон Ди Пейн и Патрик МакКей ("Стартрек: Бесконечность", анонсированный "Флэш Гордон"), с порога наобещали сразу пять пышущих грандиозностью сезонов.

Ожидается, что действие его развернется во время Второй эпохи - за три тысячи лет до уничтожения Кольца Всевластия, описанном в кинотрилогии Питера Джексона. То есть будет приквел.

Все работы над "амазоновским" opus magnum ведутся под пологом жесточайшей секретности, поэтому с конкретикой совсем туго.

По точным датам премьеры тоже все еще стопроцентной определенности нет. Активно называется 2021-й, но в то же время не исключено, что шоу может появиться на экранах и пораньше - уже в декабре этого.

А в качестве нелепого, но по нынешним временам уже вовсе не безумного курьеза напомним, что Гэндальфа там отдельные решительно настроенные активистки предложили сделать женщиной.

"Дом Дракона" / House of the Dragon

По поводу номера два списка тоже сомнений нет - это еще один фэнтези-приквел, и приквел это "Игры престолов", разумеется. Но не "Долгая ночь" (или "Кровавая Луна"), с которой HBO немилосердно, хладнокровно распрощался - при том, что каст был полностью сформирован и съемки уже стартовали, а "Дом Дракона".

Шоу - история Таргариенов с орденоносным Мигелем Сапочником у штурвала. Анонсированы десять эпизодов, действие которых развернется за триста лет до событий "Игры престолов". В базисе - книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Ее сценарной адаптацией занимаются сам писатель и Райан Кондал (сайфай-сериал "Колония", новые "Горец" и "Бегство Логана"). Сапочник и Кондал - шоураннеры. Кроме того, Сапочник срежиссирует пилот и еще несколько эпизодов.

Дата премьеры не названа, но было бы правильным, хотя и сложным технологически, выпустить ящеров уже в этом году - пока не осел и не остыл пепел на могилах GOT.

"Ключи Локков" / Locke & Key

Мистический хоррор-триллер, экранизация визуально чуть аляповатого комикса Джо Хилла, сына Стивена Кинга, и чилийского художника Габриэля Родригеза, работавшего над графическими адаптациями, в том числе - Клайва Баркера.

По центру истории Кинга-младшего - семья Локков, главу которого убили подростки-психопаты. После чего мать и трое детей, спасшиеся от кровавой расправы чудом, перебираются в старинный особняк в городке с говорящим названием Лавкрафт. Где начинается, сами понимаете, дополнительный морок: младший Локк, например, заводит странную дружбу с некой вкрадчивой сущностью, живущей на дне заброшенного колодца. В то время как убийца бежит из тюрьмы и идет по следу выживших в бойне.

Продюсеры - Карлтон Кьюз ("Остаться в живых", "Штамм"), Эйрон Элай Колет ("Звёздный путь: Дискавери", "Герои"), Мередит Эверилл ("Призраки дома на холме") и сам Хилл.

Релиз всех десяти эпизодов первого сезона - 7 февраля на Netflix

Кстати, оригинальный комикс локализован и достойно издан в России в 2018-м.

"О дивный новый мир" / Brave New World

Телеадаптация сатирической антиутопии Олдоса Хаксли. Одной из главных жанровых книг, с Олденом Эренрейком (молодой Хан Соло из "сольника" 2018-го) в роли Джона Дикаря, Джессикой Браун Финдлей (Сибил Кроули из "Аббатства Даунтон"), которая сыграет Линайну Краун, Деми Мур - в роли Линды, матери Джона, и Гарри Ллойдом (Чарльз Ксавьер из "Легиона") - Бернард Маркс.

В первом сезоне заявлены девять серий. Шоу выйдет на стриминге NBC Universal, который запускается в апреле.

В качестве возможной даты премьеры ранее оптимистично указывался февраль, но это уже не актуально, разумеется.

"Противостояние" / The Stand

Опять экранизация Кинга. Старшего. Его книги 1978 года, уже претерпевшей мини-сериал от Мика Гарриса в 1994-м.

Роман "короля" описывает Землю, население которой практически полностью (99%) уничтожено в результате пандемии искусственно модифицированного гриппа. Немногие выжившие разбились на две группы и деятельно оппонируют друг другу. Тогда как над всем ужасом довлеет "человек в черном" (первое появление Рэндалла Флэгга), вероятно - посланник Сатаны. От которого руины мира всенепременно нужно теперь избавить. За что ответственны адепты 108-летней проповедницей Матушкой Абигейл. Которую в новой версии сыграет Вупи Голдберг.

В остальных ролях: Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада"), Эмбер Херд, Кэтрин Макнамара, Хизер Грэм, Мэрилин Мэнсон, записавший для сериала кавер-версию песни The End легендарных The Doors. Черного человека сыграет Александр Скарсгорд. Шоураннер - Джош Бун ("Люди Икс: Новые мутанты").

В первом сезоне заявлены десять серий. При этом звучали посулы, что под такое дело Кинг сочинит новый финал.

"Сквозь снег" / Snowpiercer

Давно обещанный многосерийный постапокалипсис по французскому комиксу Le Transperceneige, ранее эффектно экранизированному в 2013-м полнометражкой.

Действие этой истории разворачивается на футуристической "Желтой стреле", поезде, закольцовано несущемся по покрытой вечной мерзлотой вымершей Земле. На борту - остатки уничтоженного новым Ледниковым периодом человечества. И мироустройство прежнее - деление на классы. Что не устраивает обездоленных из хвостовых вагонов, вынужденных столоваться тараканьим суфле.

Шоу уже продлено на второй сезон. А это значит, что зрителя ждет, возможно, волнующее продолжение сюжета. Не исключено - с того духоподъемного места, на котором обрывается оригинал. Подержим кулачки, во всяком случае.

В главной роли - Дженнифер Коннели. В первом сезоне десять серий. Премьера - символично: весной.