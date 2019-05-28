Все смерти финала "Игры престолов" собрали в получасовом видео

На YouTube-канале JellyJugz опубликовано крайне зловещее получасовое видео, в котором собраны все смерти восьмого, финального сезона "Игры престолов".

Ну или почти все - как пояснил автор ролика, в него попали только те несчастные, кто скончался непосредственно на глазах зрителя. То есть еще множество погибелей рядовых солдат и горожан остаются за кадром.

Ранее в Сети была размещена воистину эпичная инфографика, на которой все смерти ИП дотошно запротоколированы, аннотированы и проиллюстрированы. При этом общее их количество значительно отличается от ранее выведенных цифр.