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Стивен Кинг напишет новый финал для экранизации "Противостояния"

Новости
    03.08.2019, 16:13
Текст:   Олег Усков
Кадр из мини-сериала "Противостояние" (1994). Фото: kinopoisk.ru Кадр из мини-сериала "Противостояние" (1994). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из мини-сериала "Противостояние" (1994). Фото: kinopoisk.ru

Довольно, пожалуй, любопытная и в целом обнадеживающая новость: Стивен Кинг лично перепишет финал своего "Противостояния" (The Stand) для грядущего сериала. Тем создав интригу, ведь новый вариант будет отличаться от книжного и от финиша первого мини-сериала (на четыре эпизода) по роману, вышедшего в 1994 году.

Как сообщает Collider, речь идет о десятом, заключительном эпизоде шоу для стриминга CBS All Access. По поводу чего вице-президент сервиса Джули Макнамара посулила поклонникам ответы на все терзавшие их вопросы - автор их даст, говорит.

Шоу занимаются Джош Бун ("Люди Икс: Новые мутанты", "Виноваты звезды"), Бенжамин Кавелл ("Родина", "Подлый Пит") и Рой Ли (новое "Оно", серия "Проклятие", серия "Звонок", серия "ЛЕГО"-фильмов, перезапуск "Пятницы, 13-е").

В ролях: Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Киннир, Одесса Янг, Генри Зага и Мэрилин Мэнсон.

Фото: youtube.com
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Сериал - на балансе CBS TV Studios.

Точная дата премьеры шоу еще не озвучивалась. Указывается 2020-й год.

Роман, впервые изданный в 1978-м, описывает Землю, население которой практически полностью уничтожено в результате пандемии. Немногие выжившие разбились на две группы и друг другу, собственно, противостоят. А над всем этим ужасом довлеет "человек в черном" (первое появление того самого Рэндалла Флэгга), предположительно - посланник Сатаны.

Как признавался Кинг, на создание "Противостояния" его вдохновил главным образом "Властелин колец", и при работе над книгой он стремился "приблизиться к масштабности" произведения профессора.

Ранее Джонни Депп пожаловался, что Хёрд тушила об его лицо сигаретные "бычки" (фото!).

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