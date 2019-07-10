Мэрилин Мэнсон сыграет в экранизации "Противостояния" Стивена Кинга

Рок-звезда и немного актёр Мэрилин Мэнсон сыграет в новом сериале по роману "Противостояние" Стивена Кинга.

Об этом 50-летний король эпатажа рассказал в интервью Revolver, не уточнив, однако, какую именно роль ему предстоит сыграть.

Зато он сообщил, что записал свою версию на песню The End культовой психоделической группы The Doors - кавер сделан специально для "Противостояния".

Напомним, кстати, что в книге фигурирует зловещий двойник Джима Моррисона.

Сериал, задуманный ещё в 2011-м, будет состоять из 10 эпизодов и выйдет в следующем году на CBS.

Постапокалиптический роман "Противостояние" - одно из самых больших (во всех смыслах) произведений Стивена Кинга. Вышел он в 1978 году (потом не раз переиздавался и дополнялся).

Первая экранизация - мини-сериал из четырёх эпизодов - появилась в 1994-м на ABC.