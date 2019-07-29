Фото: Джонни Депп пожаловался, что бывшая жена тушила об него сигареты

"Капитан Джек Воробей" ударно продолжает эскалировать средние и тяжелые степени безумия, вот уже три года инкрустирующего его развод с актрисой Эмбер Хёрд.

Сжато напомним вехи. Скандал и свистопляска хлынули на публику после публикации Хёрд фото своего лица с гематомами. Сопровожденных утверждением, что синяки нанесены девушке мужем - актером Деппом. Который ее ужасно избивал, унижал, душил, запрещал кутить с нетрадиционной ориентации подружками, злоупотреблял алкоголем и препаратами, в одурманенном виде буйствовал и так далее. Словом, не давал Эмбер никакого вольного выпаса и продыху тоже не давал.

В итоге пара, для начала погрязнув в судилище, развелась. От чего Хёрд поимела отступные. Правда - не без терний.

Отметим, что на фоне вскрывшегося карьера Джонни энергично пошла в закат. Параллельно выяснилось, что "кэп" годами жил не по средствам, бонвивански проматывая миллионы на пустяки, прихоти, излишества и вычурности. Что не лучшим образом отразилось на его кредитной истории. Которую скандал с женой дошатал. Плюс Депп начал судиться со своими разного рода менеджерами и адвокатами - по нарастающей. Кроме того, на "капитана" подали в суд собственные охранники. И так далее, и тому подобное.

Чего, видимо, ему все мало: теперь Депп опять судится с экс-супругой, выдвигая к ней ответные претензии и требуя многомиллионных выплат. Как следует из материалов нового дела, это не он избивал жену, а она его - всячески глумилась, издевалась, пиналась, дралась на кулаках и даже как-то отрезала благоверному палец осколком водочной бутылки.

Но даже это еще не все: согласно Джонни, жена начала изменять ему с миллиардером Маском практически сразу после того, как пара поженилась. По схеме "только Джонни за порог, на съемки, например, а Маск - шасть! - и в их особняк". Со всем вытекающим из того массированным блудодейством. Одним словом: срамота.

А теперь вот еще и свежая дущераздирайка, с новыми устрашающими деталями. Издание The Blast публикует предусмотрительно сделанное фото "кэпа", на котором он лежит побитый, готический и с раной на щеке. Уточнено: рана - ожог от сигареты, которую об лицо мужа затушила злобная Хёрд! И произошла данная чудовищность "во время печально знаменитой драки артистов в 2015 году".

#amberheard did this to Johnny Depp! She almost killed him...twice...that we know of... pic.twitter.com/atMKzKrOwH — LK#wegottarise🍩 (@loulaklk) July 26, 2019

Сторона Хёрд уже прокомментировала приведенные изданием новые юридические документы со стенаниями Деппа и снимок. По мнению адвоката Хёрда, звучащее утверждение "абсурдно, оскорбительно и категорически не соответствует действительности". Тогда как "фотография ничего не доказывает - за исключением того факта, что Джонни Депп отчаянно пытается выдвинуть абсолютно любое странное обвинение - лишь бы отвлечь внимание общественности от того факта, что он физически надругался над Эмбер и теперь продолжает давить на нее психологически".