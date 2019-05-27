На Джонни Деппа подали в суд юристы, судившиеся с другими его юристами

55-летний американский актер, режиссер и музыкант Джонни Депп продолжает собирать на свою голову весь видимый спектр шишек: на "капитана" подали в суд адвокаты из юридической фирмы Buckley LLP, занимавшейся делами Джонни.

Как пишет Variety, Депп пользовался услугами Buckley LLP с осени 2017 года в судилищах с другой юридической фирмой, в итоге не оплатив счета. Долгов по которым накопилось на 350 тысяч долларов.

Уточнено, что общий "квиток" от Buckley получился на 535 697,28 долларов - с десятипроцентной скидкой. Из них Депп выплатил лишь 187 717,39 долларов. Итого оставшись должным юристам 347 979,89 долларов.

Издание сообщает, ссылаясь на судебные документы, что в начале этого года представитель Деппа уведомил компанию, что актер отказывается от ее услуг - под предлогом оптимизации своего массивного сутяжничества.

Напомним: помимо продолжительных тяжб с бывшей супругой, коллегами и бывшими менеджерами, которых "кэп" обвинил в мошенничестве и его обкрадывании, Джонни испытывает проблемы и со своими бывшими телохранителями. В рамках которых представители секьюрити-агентства судятся с актером, обвиняя его в эксплуатации не по назначению и ряде других грехов.

Сторона Деппа пока никак не комментирует новый иск к актеру.

Ранее сообщалось, что кэп подал в суд на бывшую жену, ранее попавшую в суд на него. В иске Джонни утверждает, что это не он бил актрису Эмбер Хёрд, а всё наоборот - актриса Эмбер Хёрд регулярно избивала, унижала и истязала мужа. При этом в судебных документах приведен перечень - чем именно.