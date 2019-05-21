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Джонни Депп перечислил предметы, которыми его била Эмбер Херд

Мировое кино
    21.05.2019, 12:19
Текст:   Олег Усков

Какая-то там уже часть Марлезонского балета на льду, который выделывает все более и более милые па и вертит тройные тулупы: Джонни Депп продолжает настаивать, что это не Эмбер Хёрд, бывшая жена, жертва их буйного брака, а он. И это не она, а он подвергался планомерному насилию со стороны экс-супруги. За что, напомним, теперь требует компенсации в пятьдесят миллионов долларов.

Про нюансы процесса сообщает EW.com, ссылаясь на документы, поданные 55-летним актером в суд в понедельник.

Фото: Instagram.com/polinaglen/
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка

В бумагах "кэп" уличает "подругу Аквамена" в жестоком с ним (с "кэпом") обращении и клевете. Отрицая, что избивал жену. И заверяя, что теперь намерен делать это (отрицать) "до конца жизни". Настаивая, что не то, что не бил, но даже слова дурного не говорил ни в адрес Хёрд, ни в адрес какой-либо другой женщины в принципе.

В то время как Хёрд - та совершенно наоборот. Депп жалуется, что вероломная Эмбер - настоящая преступница и под действием веществ и спиртного совершала "бесчисленные" нападки на благоверного, причиняя тому "серьезные травмы". Более того, зачастую проделывая все это в присутствии свидетелей.

В своем заявлении Депп отмечает, что Хёрд била его кулаком и ногами, плюс - перечисляет страдалец - "также неоднократно бросала в меня, в тело и голову, предметы, в том числе тяжелые бутылки, банки с газировкой, горящие свечи, телевизионные пульты дистанционного управления и растворитель для краски, при этом банки сильно ранили меня".

А после того, как однажды Депп попросил жену подписать брачное соглашение, "она пришла в бешенство и начала бросаться бутылками". "Первая бутылка прошла мимо моей головы, но затем она бросила большую стеклянную бутылку водки, которая упала на столешницу, на которой находилась моя рука, разбилась и, в конечном итоге, отрубила мне кончик пальца", - пугает Джонни.

Адвокат Хёрд Эрик Джордж все описанное категорически отвергает со словами, что, мол, всем известно, что Джонни Депп неоднократно избивал Эмбер Хёрд, и все эти попытки актера и его помощников "перевести стрелки", затевая судебные процессы против бывших адвокатов, менеджеров и жены - не более чем отчаянные поползновения возродить катящуюся под откос карьеру.

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