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Вышел трейлер фантастического сериала с Мишель Монахэн "Мессия"

Новости
    06.12.2019, 15:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix представил трейлер своего нового проекта - мистической драмы "Мессия". Ролик размещен на YouTube-канале сервиса.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер продолжения "Притяжения" Бондарчука

В центре истории - некая харизматичная личность, мужчина, заявивший, что послан Богом. Вокруг героя немедленно возникает культ последователей, считающих, что он творит чудеса. Параллельно предполагаемым мессией заинтересовались и в ЦРУ, ища ответ на вопрос, кто этот загадочный гражданин - "божественная сущность или же опасный аферист"?

Cоздатель - Майкл Петрони ("Хроники будущего", "Святой дозор"). Режиссеры - Джеймс МакТиг ("Марко Поло", "Восьмое чувство") и Кейт Вудс ("Доктор Хаус", "Кости", "Касл"). В ролях - Мехди Дехби ("Тиран", "Падение Лондона"), Мишель Монахэн ("Настоящий детектив"), Джейн Адамс ("Твин Пикс", "Доктор Хаус"), Саид Эль Аллами ("Малышка зомби"), Мелинда Пейдж Хэмилтон ("Настоящий детектив").

Релиз первого сезона на десять эпизодов - 1 января.

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