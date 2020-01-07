Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк"

Многострадальные "Новые мутанты" все-таки добираются до экранов. После серьезной переделки и вереницы переносов даты премьеры картина, которая могла стать первым супергеройским кинохоррором Marvel, выходит в российский прокат 2 апреля.

Сюжет откровенно неказист (да и видеоряд не внушает) - пятерых молодых мутантов держат "в поликлинике для опытов".

Что им, конечно же, не всегда по нраву. И как только узники осознают, на что способны, - начинают борьбу, чтобы вырваться из клиники, ставшей для них тюрьмой, на свободу.

Режиссер и соавтор сценария - Джош Бун (очередной телесериал по "Противостоянию" Кинга и анонсированный его же фэнтезийный "Талисман").

В ролях: Мэйси "Арья Старк" Уильямс, Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Сплит", "Стекло"), Антонио Бандерас, Алиси Брага ("Я - легенда"), в процессе сменившая в роли доктора Рейес Розариo Доусон, Чарли Хитон ("Очень странные дела"), Хэппи Андерсон ("Подпольная империя", "Охотник за разумом"), Генри Зага ("13 причин почему"), Сара Беннани ("Джуманджи: Новый уровень").