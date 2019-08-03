Резонансный сериал "13 причин почему" закончится четвертым сезоном

Скандальный подростковый сериал Netflix "13 причин почему" закончится на четвёртом сезоне. Об этом сообщает Radio Times, ссылаясь на заявление стримингового сервиса.

Отмечается, что у телешоу будет логичная концовка.

Напомним, только что вышел шокировавший фанатов трейлер третьего сезона, который целиком появится на Netflix 23 августа.

Ранее сообщалось, что сервису пришлось убрать одну из жёстких сцен из сериала.

Сериал "13 причин почему" выходит с 2017-го. Первый сезон основан на одноименном романе Джея Эшера 2007 года, далее сюжет развивается самостоятельно.