Вышел трейлер третьего сезона скандального сериала "13 причин почему"

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован нервный и напряженный трейлер третьего сезона скандального шоу стриминга "13 причин почему". И он вполне способен, пожалуй, шокировать поклонников серии.

Речь идет об очередной смерти в "Либерти Хай", где - как мы давно знаем - множество своих тайн, секретов, исподнего, и в целом всё довольно гниловато.

Nothing brings two people closer together than a secret . . . #WhoKilledBryceWalker pic.twitter.com/zlcdxEJcDf — 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) 2 августа 2019 г.

На этот раз подросткам предстоит собраться у гроба загадочного убитого Брюса Уокера (его играет 25-летний Джастин Прентис, "Проповедник", "Я - зомби"). Типа в высшей степени неприятного. Так что - нагнетает голос за кадром - лишить юношу жизни "мог кто угодно".

Релиз сезона, состоящего из тринадцати эпизодов, - 23 августа.

Ранее сообщалось, что автора литературного первоисточника шоу обвинили в массовом секс-терроре.