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Вышел трейлер третьего сезона скандального сериала "13 причин почему"

Новости
    02.08.2019, 15:41
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован нервный и напряженный трейлер третьего сезона скандального шоу стриминга "13 причин почему". И он вполне способен, пожалуй, шокировать поклонников серии.

Речь идет об очередной смерти в "Либерти Хай", где - как мы давно знаем - множество своих тайн, секретов, исподнего, и в целом всё довольно гниловато.

На этот раз подросткам предстоит собраться у гроба загадочного убитого Брюса Уокера (его играет 25-летний Джастин Прентис, "Проповедник", "Я - зомби"). Типа в высшей степени неприятного. Так что - нагнетает голос за кадром - лишить юношу жизни "мог кто угодно".

Релиз сезона, состоящего из тринадцати эпизодов, - 23 августа.

Ранее сообщалось, что автора литературного первоисточника шоу обвинили в массовом секс-терроре.

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