Автор "13 причин почему" подал в суд на своих обвинительниц

43-летний американский писатель Джей Эшер, автор литературного первоисточника скандального молодежного драматического сериала "13 причин почему" (13 Reasons Why) подал в суд на семерых женщин, которые обвинили писателя в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает TMZ.

В результате скандала Эшер был выставлен из Общества детских писателей и иллюстраторов (SCBWI - Society of Children’s Book Writers and Illustrators). Джей настаивает, что обвинения предполагаемых жертв - ложные, соответственно, исключение его из организации - неправомерно.

Хотя на первых порах утверждал, что никто его не выгонял - сам ушел.

Напомним: женщины, другие члены Общества, заявили, что писатель не только хищно третировал их, но и устрашал и запугивал, понужая молчать о случившемся.

Как следует из иска Эшера, т.н. жертвы его оклеветали из зависти к успеху и славе.

Теперь Джей требует от SCBWI компенсации ущерба, поскольку, по его мнению, прозвучавшие - ложные! - обвинения "могут подорвать его возможность зарабатывать писательским ремеслом".

Издание обратились к SCBWI за комментариями, но там пока насуплено молчат.

В центре повествования "13 причин" - самоубийство старшеклассницы, Ханны Бейкер (когда в 2011-м Universal Studios покупала права на роман, предполагалось, что ее сыграет Селена Гомес, сопродюсер шоу) и последовавшие шокирующие события: через некоторое время после суицида Ханны ее друзья получают аудиозаписи, в которых Бейкер перечисляет причины и факты, толкнувших ее на этот шаг.

Релиз первого сезона состоялся 31 марта 2017 года. Второго - 18 мая 2018-го. Третий покажут в этом году.