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Netflix вырезал из сериала "13 причин почему" шокирующую сцену

Новости
    16.07.2019, 18:29
Текст:   Илья Маршак
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Netflix приняла решение отредактировать сцену из финала первого сезона популярного сериала "13 причин почему", в котором одна из главных героинь сводит счеты с жизнью, сообщает портал Deadline.

Сразу же после показа серии в марте 2017 года в адрес Netflix и выпускающего продюсера сериала Селены Гомез посыпались многочисленные жалобы, однако руководство компании решилось внести правки лишь два года спустя.

"Готовясь к запуску третьего сезона этим летом, мы помнили о продолжающихся дебатах вокруг шоу. По совету медицинских экспертов, в том числе доктора Кристин Мутье, главного медицинского директора Американского фонда по предотвращению самоубийств, мы решили отредактировать сцену", - говорится в заявлении Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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Сериал "13 причин почему" основан на одноименном романе Джея Эшера, адаптированном для телеэкрана Брайаном Йорки. Несмотря на то, что первый сезон полностью раскрыл сюжет книги, сериал был продлен на второй, а позже - на третий и четвертый сезоны.

После известия о самоубийстве старшеклассницы Ханны ее приятель Клэй Дженсен (Дилан Минетт) находит на пороге дома коробку с аудиокассетами, которые постепенно погружают его в мир тревожных тайн своих одноклассников. 

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