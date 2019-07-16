Netflix вырезал из сериала "13 причин почему" шокирующую сцену

Компания Netflix приняла решение отредактировать сцену из финала первого сезона популярного сериала "13 причин почему", в котором одна из главных героинь сводит счеты с жизнью, сообщает портал Deadline.

Сразу же после показа серии в марте 2017 года в адрес Netflix и выпускающего продюсера сериала Селены Гомез посыпались многочисленные жалобы, однако руководство компании решилось внести правки лишь два года спустя.

"Готовясь к запуску третьего сезона этим летом, мы помнили о продолжающихся дебатах вокруг шоу. По совету медицинских экспертов, в том числе доктора Кристин Мутье, главного медицинского директора Американского фонда по предотвращению самоубийств, мы решили отредактировать сцену", - говорится в заявлении Netflix.

Сериал "13 причин почему" основан на одноименном романе Джея Эшера, адаптированном для телеэкрана Брайаном Йорки. Несмотря на то, что первый сезон полностью раскрыл сюжет книги, сериал был продлен на второй, а позже - на третий и четвертый сезоны.

После известия о самоубийстве старшеклассницы Ханны ее приятель Клэй Дженсен (Дилан Минетт) находит на пороге дома коробку с аудиокассетами, которые постепенно погружают его в мир тревожных тайн своих одноклассников.