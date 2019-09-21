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Рэндалл Флэгг стукнул в дверь

"Томминокеры" и "Противостояние" Стивена Кинга: в ожидании новых экранизаций

Журнал
    21.09.2019, 16:11
Текст:   Дмитрий Сосновский
Кинотеатры и телевизоры буквально забиты продукцией, основанной на историях Стивена Кинга, празднующего 21 сентября 72-летие. На больших экранах всё еще крутят "Оно 2", царящее в российском прокате - несмотря на не самую восторженную критику, а на малых недавно появился третий сезон "Мистера Мерседеса". В скором времени в кинозалах мы увидим продолжение "Сияния", Netflix представит адаптацию рассказа "В высокой траве", написанного мэтром совместно с сыном Джо Хиллом. И не стоит забывать о близящемся втором сезоне "Касл-Рока".

Список далеко не полный: выход еще целой кучи проектов находится в более долгосрочной перспективе. Среди них - уже экранизировавшиеся безумная мистическая фантастика "Томминокеры" и постапокалиптическая эпопея "Противостояние". В ожидании новостей о производстве этих картин подытожим, что уже о них известно, а заодно вспомним о первых попытках перенести упомянутые романы на экраны и, конечно, о литературных первоисточниках.

Кадр из фильма "Томминокеры" (1993). Фото: kinopoisk.ru
Фото: AP Photo/ Elise Amendola
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Обе книги в девяностых интерпретировал канал ABC, три года подряд с разных сторон подходивший к творчеству Кинга. За год до того, как в прокат вышел сверхпопулярный теперь "Побег из Шоушенка" Фрэнка Дарабонта, на ТВ в двух частях появились "Томминокеры" - удивительно неказистое зрелище с вырвиглазными спецэффектами. Что, в общем, понятно - бюджеты нынешней эпохи "Игры престолов" и грядущего "Властелина колец" телевизионщикам и не снились. Как понятно и то, что в сценарии пришлось пожертвовать многими любопытными деталями увесистой книги. Менее нелепым от этого понимания фильм, впрочем, не становится.

Кадр из фильма "Томминокеры" (1993). Фото: kinopoisk.ru

С другой стороны, "Томминокеры" - произведение, которое само по себе трудно отнести к лучшим вещам Кинга, находившегося в процессе его написания, по собственному признанию, под влиянием обильно употребляемых им в то время запрещенных веществ и алкоголя - настолько, что толком не помнит, как, собственно, это всё писал (примерно в то же время он попробовал себя в роли режиссера, сняв уморительно дурацкое "Максимальное ускорение").

Тем не менее в странненьком ужастике, где рядом с маленьким городком (ну а где же еще) обнаруживается древний инопланетный аппарат, порабощающий разум и деформирующий тела добропорядочных (по большей части) жителей глубинки, есть своеобразный шарм, и при должном внимании и адекватном смелому замыслу финансировании из новых "Томминокеров" может и выйти что-то любопытное.

Кадр из фильма "Томминокеры" (1993). Фото: kinopoisk.ru

В пользу такого предположения говорит то, что проектом руководит корифей жанра ужасов Джеймс Ван, создавший коммерчески состоявшиеся и потому непотопляемые франшизы "Пила", "Заклятие" и "Астрал". И попутно, кстати, занимающийся еще одним фильмом по Кингу - ранее уже дважды экранизировавшимся "Жребием Салема".

Фото: kinopoisk.ru
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Зато настораживает фигура сценариста. Им стал Джереми Слэйтер, номинант "Золотой малины", создатель сериала "Изгоняющий дьявола", собственноручно провальным вторым сезоном похоронивший свое детище, которое поначалу снискало всеобщую любовь.

В общем, там будет видно - пока информации о новых "Томминокерах" не так много, и строить предположения посему рановато.

Куда больше сведений поступает о подготовке "Противостояния" - видно, что работа ведется активно. Уже частично объявлен актерский состав, и он впечатляет: Александр Скарсгорд, Вупи Голдберг и даже Мэрилин Мэнсон.

"Противостояние" - здоровенная книжища на 1350 страниц, в переиздании существенно (сотни дополнительных страниц!) обновленная. Один из самых любимых у поклонников писателя романов (и самый объемный, даже "Оно" отдыхает), оспаривающий у цикла "Темная башня" право считаться его абсолютным opus magnum, содержит уйму мелких деталей, зарисовок и не влияющих на сюжет вставных историй, коих во второй версии заметно прибавилось.

Сам автор в предисловии, кокетливо изображая скромность, утверждает, что дело не в его успехе, из-за которого любые его тексты издатели отрывают с руками, а в композиционной целесообразности. Хотя ни для кого не секрет, что Кинг всегда ограничивал себя с большим трудом. И, будучи избавленным от жестких редакторских рамок, наконец пустился во все тяжкие, расширяя свое изначально беспрецедентно амбициозное произведение - ведь, как признавался сам Кинг, его задумкой было сотворить нечто сопоставимое с трилогией Толкина.

Кинг, при всем уважении, - не Толкин, конечно, но "Противостояние" вполне заслуженно считается одним из важнейших и мощнейших его вещей. Мрачная картина техногенного Конца света, новейшая мистическая эсхатология, язвительные комментарии в адрес американских властей и темных сторон человеческой природы, хотя и не лишенные некоторого оптимизма.

Фото: kinopoisk.ru
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Коктейль причудливый, ядреный, присыпанный множеством увлекательных сюжетов и харизматичными персонажами, снующими по уничтоженной вирусом Америке. Среди них: слабоумный пироман, практически святой глухонемой клошар, божья старушка возрастом далеко за сотню, инфернальный Рэндалл Флэгг (фанатам "Темной башни" приготовиться), безумный элвисоподобный рок-н-ролльщик-садист, а в эпизоде - даже зловещий двойник Джима Моррисона.

Это, конечно, ничтожно малая часть калейдоскопа ликов, лиц, морд и харь, предложенных "Противостоянием". Кинг в лучшем виде, короче, с широчайшим полем для самых неожиданных трактовок: от религиозных (соответствующей символикой "Противостояние" просто нафаршировано) до социальных и политических (вот тут уж точно есть где разгуляться).

Сделать из всего этого кино - задача не из легких. Особенно для телевидения. Особенно в девяностых. Тем не менее ABC и режиссер Мик Гаррис (активный экранизатор Кинга - от "правильного" "Сияния" до "Мешка с костями") в 1994-м как-то извернулись и создали достаточно крепкий мини-сериал на четыре эпизода, успев более-менее внятно пересказать основную сюжетную линию - благо особых эффектов, в отличие от "Томминокеров" и последовавших за ними еще через год "Лангольеров" по одноименной повести (которые выглядели, мягко говоря, так себе - на уровне "Томминокеров"), это все-таки не требовало.

Хотя сравнивать впечатления с тем, что дает книга, естественно, не приходится: помимо обширных сюжетных потерь, здесь существенно смещены и упрощены многие акценты, и явная у Кинга неоднозначность условной стороны "добра" почти не считывается.

Фото: kinopoisk.ru
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Неудивительно, что писатель был результатом крайне недоволен. Но это, прямо скажем, показателем вообще никогда не было (в очередной раз вспомним про "правильное" и "неправильное" "Сияние").

Теперь за "Противостояние" взялись на CBS ("Теория Большого взрыва", "C.S.I.: Место преступления", "Менталист", "Элементарно", "Сумеречная зона", "Звездный путь" и т.д.). Затея по меньшей мере любопытная: помимо относительно солидного хронометража, актерского состава и явно куда более серьезного финансирования, он интригует обещанной лично Кингом альтернативной концовкой, которая будет написана специально для нового телешоу, и музыкой Мэрилина Мэнсона, севшего под это дело писать кавер-версию легендарной дорзовской песни The End.

Что получится из этого долгостроя, зачатого еще в 2011-м и сменившего несколько руководителей, исполнителей и форматов, гадать бессмысленно, но то, что он в последнее время всё заметнее удаляется от мертвой точки, где застрял было на несколько лет, - в любом случае радует.

Оригинал текста читайте на сайте Года литературы

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