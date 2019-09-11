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Чего ждать от третьего сезона сериала "Мистер Мерседес" по Стивену Кингу

Журнал
    11.09.2019, 17:39
Текст:   Дмитрий Сосновский
Сериал "Мистер Мерседес", основанный на детективной трилогии Стивена Кинга о Билле Ходжесе, возвращается на российские малые экраны с третьим сезоном. Противостояние пожилого детектива со злобным психом Брэйди Хартсфилдом уже перешло в мистическую плоскость, и, судя по двум новым эпизодам, сохранится в этом же формате и далее.

Телешоу начиналось как классическая экранизация с минимальными отступлениями от текста - первый сезон был вполне приемлемой адаптацией романа, запустившего цикл, будучи чуждым всякой мистике. Но уже во втором блоке серий читателей Кинга ждало немало сюрпризов. За основу сюжета была взята не следующая книга - "Кто нашёл, берёт себе", тоже избавленная от фантастической составляющей, а заключительная: чтобы поскорее вернуться к личности антагониста, которого во втором романе почти нет.

Фото: AP Photo/ Elise Amendola
Создатели "Мистера Мерседеса" экранизируют новую книгу Стивена Кинга

Нехило перекроив массу существенных деталей и заметно переиначив концовку, авторы сериала всё же сберегли основу фабулы, оставив зрителей гадать - что же будет в третьем сезоне. Как только появился трейлер, ответ стал ясен: сценаристы всё-таки вернулись к проигнорированному книжному сиквелу "Мистера Мерседеса".

"Кто нашёл, берёт себе" выделяется на фоне других двух книг (очевидно, поэтому он и был в своё время отложен на потом) вполне самостоятельным сюжетом, представляющим собой очередную вариацию на излюбленную Кингом тему сакрального треугольника "писатель - текст - читатель". Роман связан с предыдущим и следующим в основном некоторым участием Ходжеса в расследовании зверского убийства живого классика американской литературы - и ещё парой намёков на мрачное ближайшее будущее.

Авторы сериала идут другим путём и - по вполне понятным причинам - так просто от тёмной фигуры Брэйди отказываться не намерены. И имеют на это полное право: они заранее развязали себе руки, перейдя ко всякой потусторонней дичи на шаг быстрее самого Кинга. При этом умещая события всех книг в куда более короткий временной отрезок, что даёт им дополнительное пространство для творческих манёвров.

Так что новый сезон, в общих чертах ориентируясь на вторую часть трилогии, продолжит не только радовать нас расчудесным Бренданом Глисоном, но и пугать диким героем Гарри Тредэвэя - он здесь превратился в главный аттракцион и замануху, что-то вроде местного Пеннивайза. Главное - чтобы не вышло так же печально, как с "Оно 2".

Российская премьера третьего сезона "Мистера Мерседеса" состоится 12 сентября в онлайн-кинотеатре ViP Play.

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