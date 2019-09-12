Александр Скарсгорд сыграет воплощение зла в "Противостоянии" по Кингу

Актёрский состав с нетерпением ожидаемой фанатами Стивена Кинга новой экранизации его масштабного романа "Противостояние" (The Stand) пополнился новой звездой - шведом Александром Скарсгордом ("Большая маленькая ложь", "Меланхолия").

Как сообщает Collider, канал CBS определился с исполнителями двух важнейших персонажей постапокалиптического романа - матушки Абагейл и инфернального Тёмного человека - Рэндалла Флэгга. Их сыграют Вупи Голдберг и Скарсгорд соответственно.

Когда было объявлено о том, что в грядущем мини-сериале сыграет Мэрилин Мэнсон, многие стали предполагать, что Флэггом станет именно он. Между тем персонаж, которого воплотит шок-рокер, остаётся неизвестным. Зато известно, что он записал кавер на The End Джима Моррисона, чей зловещий двойник, напомним, фигурирует в книге.

Кроме того, Кинг успел заинтриговать публику заявлением, что придумает для телешоу новый финал.

Впервые книга, опубликованная в 1973-м (впоследствии пережив ряд переизданий с дополнениями), была адаптирована для телевидения в 1994 году каналом ABC в виде мини-сериала.

Напомним, сегодня в онлайн-кинотеатре ViP Play состоялась российская премьера третьего сезона "Мистера Мерседеса" - другого телесериала, основанного на произведениях Кинга. Здесь мы делимся первыми впечатлениями.

Ранее также стало известно, что новейший роман Кинга "Институт", только что появившийся на прилавках, также получит экранизацию.

Тем временем в отечественном прокате после минувших выходных лидирует вторая часть хоррора "Оно", снятого по ещё одному произведению "короля ужасов". Брат Александра Скарсгорда Билл играет жуткого клоуна Пеннивайза. Наша рецензия на картину - здесь.