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Создатели "Мистера Мерседеса" экранизируют новую книгу Стивена Кинга

Новости
    11.09.2019, 11:24
Текст:   Козьма Лоханкин

Только что (вчера) опубликованный в США роман Стивена Кинга "Институт" (The Institute) уже готовится к тому, чтобы получить экранную версию - в виде мини-сериала.

Фото: youtube.com/ WBRussia
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Как сообщает Deadline, проектом займутся кинокомпания Spyglass Media Group, для которой это станет первым телепроектом, и дуэт создателей сериала "Мистер Мерседес" по трилогии "короля ужасов" о детективе Билле Ходжесе - режиссёр Джек Бендер и продюсер-сценарист Дэвид Э. Келли.

Бендер, напомним, помимо прочего, снимал серии для ещё одного сериала по Кингу - "Под куполом", а также таких хитов, как "Сопрано", "Игра престолов", "Остаться в живых" и "Беверли-Хиллз, 90210". В послужном списке Келли из недавних удач - "Большая маленькая ложь". Оба займутся своими привычными обязанностями и совместят их с позициями исполнительных продюсеров.

Приобретением похвасталась глава телевизионного направления Spyglass Лорен Уитни.

"Получить возможность работать с новой блестящей книгой Стивена Кинга - это невероятная удача. Мы в восторге от того, что будем сотрудничать с командой мечты, в которую войдут несравненные Дэвид Э. Келли и Джек Бендер", - сказала Уитни.

Главный герой "Института" - мальчик Люк, которого похищают некие злодеи, перед этим расправившиеся с его родителями. Он оказывается в секретном учреждении, где содержат детей со сверхспособностями, проводя над ними бесчеловечные эксперименты.

Роман получил восторженные отзывы критиков, один из которых даже назвал его "самой жуткой историей о победе детей над злом со времён "Оно".

Между тем уже завтра в онлайн-кинотеатре ViP Play состоится российская премьера третьего сезона сериала "Мистер Мерседес".

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