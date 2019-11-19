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Сериал по "Властелину колец" продлен на второй сезон

Новости
    19.11.2019, 14:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Еще не вышедший, крайне напряженно ожидаемый гигантоманский сериал Amazon по "Властелину колец" уже продлен на второй сезон.

Фото: kinopoisk.ru
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О чем Deadline официально информировал директор Amazon Studios Дженнифер Салке - лично.

И это, согласно умозаключениям издания, крайне добрая весть, поскольку в таком случае авторы смогут сократить томительный срок между финалом первого и премьерой второго сезонов. И так как после двух стартовых серий намечен перерыв на четыре-пять месяцев, команда шоу сможет без авралов посвятить это время разработке скрипта второго.

Напомним. Как стало известно ранее, события сериала развернутся во Второй эпохе Средиземья.

Над ним работают Дженнифер Хатчинсон ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"), Джейсон Кехилл ("Клан Сопрано", "Остановись и гори"), Джастин Добл ("Очень странные дела", "В пустыне смерти") и Брайан Когман ("Игра престолов").

Два первых эпизода шоу поставит режиссер Хуан Антонио Байона (второй "Мир Юрского периода", "Голос монстра").

Плюс известно, что главного злодея сыграет Джозеф Моул - Бенджен Старк из "Игры престолов".

Фото: kinopoisk.ru
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Также в касте Маркелла Кавена ("Пикник у висячей скалы") и Уилл Поултер ("Бегущий в лабиринте").

Даты премьеры у сериала по-прежнему нет.

Ранее сообщалось, что у "Властелина колец" запланированы пять сезонов и спин-офф.

Перед этим сообщалось о продлении на второй сезон и "Ведьмака" - с премьерой первого в наступающем декабре. Причем шоураннер мероприятия похвалилась, что прицеливается как минимум на семь сезонов.

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