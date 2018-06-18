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Видео: режиссер сериала "Остановись и гори" оказался в горящей "Тесле"

Новость 18.06.2018, 13:20 | Текст: Олег Усков
Кадр из сериала "Остановись и гори". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Остановись и гори". Фото: kinopoisk.ru

Инновационный мемомобиль Tesla, в котором ехал режиссер и продюсер Майкл Моррис, вдруг загорелся, когда кинематографист передвигался на нем по Голливуду.

Про инцидент, имевший место 16 июня, сообщила супруга Морриса, американская актриса Мэри МакКормак, разместив в Twitter соответствующее видео.  

"Вот такое произошло сегодня с моим мужем и его машиной. Никакой аварии - все случилось внезапно на бульваре Санта-Моника. Благодарность той любезной паре, которая заметила ЧП и предупредила. И слава Господу, что трех моих девочек не было в машине", - написала актриса (имея в виду их с режиссером дочерей).

Позже поясняя, что это была не имеющая дурную репутацию "Тесла" с автопилотом, а "обычная "Тесла".

Представители компании уже прокомментировали случай, назвав его "крайне необычным явлением", и заверили, что проведут самое пристальное расследование. 

В результате инцидента никто не пострадал. 

Tesla - "экологичные электромобили с образцовыми техническими характеристиками, проезжающие до пятисот километров на одной зарядке и показывают хорошую динамику". Производятся американской фирмой, основанной в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, при этом сама компания считает Илона Маска ее сооснователем.

Фото: kinopoisk.ru
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Моррис ставил эпизоды для сериалов "Карточный домик", "Проповедник", "Остановись и гори", "Бесстыдники", "Миллиарды", "Ясновидец", "13 причин почему". Выступал продюсером сериалов "Родословная", "Измена", "Братья и сестры".  

МакКормак известна по фильмам и сериалам "Закон и порядок", "Скорая помощь", "Западное крыло", "Обитель лжи", "Планета Ка-Пэкс", "Дрон".

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