Видео: режиссер сериала "Остановись и гори" оказался в горящей "Тесле"

Инновационный мемомобиль Tesla, в котором ехал режиссер и продюсер Майкл Моррис, вдруг загорелся, когда кинематографист передвигался на нем по Голливуду.

Про инцидент, имевший место 16 июня, сообщила супруга Морриса, американская актриса Мэри МакКормак, разместив в Twitter соответствующее видео.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo — Mary McCormack (@marycmccormack) 16 июня 2018 г.

"Вот такое произошло сегодня с моим мужем и его машиной. Никакой аварии - все случилось внезапно на бульваре Санта-Моника. Благодарность той любезной паре, которая заметила ЧП и предупредила. И слава Господу, что трех моих девочек не было в машине", - написала актриса (имея в виду их с режиссером дочерей).

Позже поясняя, что это была не имеющая дурную репутацию "Тесла" с автопилотом, а "обычная "Тесла".

I meant it wasn’t a Tesla with auto pilot or whatever. It was a normal Tesla. — Mary McCormack (@marycmccormack) 17 июня 2018 г.

Представители компании уже прокомментировали случай, назвав его "крайне необычным явлением", и заверили, что проведут самое пристальное расследование.

В результате инцидента никто не пострадал.

Tesla - "экологичные электромобили с образцовыми техническими характеристиками, проезжающие до пятисот километров на одной зарядке и показывают хорошую динамику". Производятся американской фирмой, основанной в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, при этом сама компания считает Илона Маска ее сооснователем.

Моррис ставил эпизоды для сериалов "Карточный домик", "Проповедник", "Остановись и гори", "Бесстыдники", "Миллиарды", "Ясновидец", "13 причин почему". Выступал продюсером сериалов "Родословная", "Измена", "Братья и сестры".

МакКормак известна по фильмам и сериалам "Закон и порядок", "Скорая помощь", "Западное крыло", "Обитель лжи", "Планета Ка-Пэкс", "Дрон".