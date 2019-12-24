"Люк Скайуокер" согласился сыграть в "Ведьмаке"

В прошлом году, когда производство сериала "Ведьмак" от Netflix еще не было завершено, шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич опубликовала в Twitter информацию о характере персонажа Весемира: "Наставник. Мудрый. Бодрый. Древний. Историк и хранитель секретов исчезающей касты ведьмаков, который должен принять факт, что мир за стенами Каэр-Морхен изменился, и ведьмаки тоже изменятся".

VESEMIR IS:

Fatherly.

Wise.

Sprightly (despite the fact that he's...)

Ancient.

Historian-and-keeper-of-secrets-and-tales-and-trials-of-the-disappearing-caste-of-witchers-who-must-face-the-fact-that-the-world-is-changing-outside-Kaer-Morhen's-walls-and-how-will-they-change-too? — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 6 марта 2018 г.

На твит откликнулся аккаунт клуба поклонников "Звездных войн", отметив, что под такое описание идеально подходит Марк Хэмилл, уже более 40 лет исполняющий роль джедая Люка Скайуокера.

Вскоре к дискуссии подключился и сам актер, написав следующее: "Я вообще не понимаю, кто это и о чем это, но я согласен, что его должен сыграть я".

Тогда это было воспринято как забавная шутка, а в официальном аккаунте серии игр от CD Projekt даже наглядно "проиллюстрировали", как бы он выглядел в таком амплуа.

Но после отгремевших премьер фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" и сериала "Ведьмак", а также трогательного прощания Хэмилла с главной в его жизни ролью, на форуме Reddit вспомнили прошлогоднюю публичную переписку представителей двух франшиз, и обсуждение стартовало с новой силой.

Большинство участников были бы рады увидеть "Люка Скайуокера" в роли наставника ведьмаков во втором сезоне шоу. "Просто скажите Хэмиллу, что он будет капризным стариком - и сделка готова", - сказано в топовом комментарии. Кстати, похожую роль он сыграл и во втором сезоне "Падения ордена".

Возможно, из этого действительно может получиться какое-то сотрудничество. В любом случае, информация о касте следующего сезона пока официально не сообщалась.

Наша рецензия на дебютные восемь серий "Ведьмака" - здесь.

На девятый эпизод "Звездных войн" - здесь.