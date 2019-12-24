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"Люк Скайуокер" согласился сыграть в "Ведьмаке"

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    24.12.2019, 10:56
Текст:   Богдан Бобров

В прошлом году, когда производство сериала "Ведьмак" от Netflix еще не было завершено, шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич опубликовала в Twitter информацию о характере персонажа Весемира: "Наставник. Мудрый. Бодрый. Древний. Историк и хранитель секретов исчезающей касты ведьмаков, который должен принять факт, что мир за стенами Каэр-Морхен изменился, и ведьмаки тоже изменятся".

На твит откликнулся аккаунт клуба поклонников "Звездных войн", отметив, что под такое описание идеально подходит Марк Хэмилл, уже более 40 лет исполняющий роль джедая Люка Скайуокера.

Вскоре к дискуссии подключился и сам актер, написав следующее: "Я вообще не понимаю, кто это и о чем это, но я согласен, что его должен сыграть я".

Тогда это было воспринято как забавная шутка, а в официальном аккаунте серии игр от CD Projekt даже наглядно "проиллюстрировали", как бы он выглядел в таком амплуа.

Но после отгремевших премьер фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" и сериала "Ведьмак", а также трогательного прощания Хэмилла с главной в его жизни ролью, на форуме Reddit вспомнили прошлогоднюю публичную переписку представителей двух франшиз, и обсуждение стартовало с новой силой.

Большинство участников были бы рады увидеть "Люка Скайуокера" в роли наставника ведьмаков во втором сезоне шоу. "Просто скажите Хэмиллу, что он будет капризным стариком - и сделка готова", - сказано в топовом комментарии. Кстати, похожую роль он сыграл и во втором сезоне "Падения ордена".

Фото: kinopoisk.ru
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Возможно, из этого действительно может получиться какое-то сотрудничество. В любом случае, информация о касте следующего сезона пока официально не сообщалась.

Наша рецензия на дебютные восемь серий "Ведьмака" - здесь.

На девятый эпизод "Звездных войн" - здесь.

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