Марк Хэмилл трогательно попрощался с ролью Люка Скайуокера

Фильм "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" должен поставить точку в новой трилогии космической саги и во всей истории семьи Скайуокеров. То есть во всех отношениях это будет очередной "конец эпохи".

В связи с чем актер Марк Хэмилл в своем Twitter трогательно попрощался с Люком Скайуокером - персонажем, которого он играл на протяжении более 40 лет, прошедшим путь от неопытного падавана до мудрого джедая-наставника.

As the end draws near-I can't tell you how much 1 single role has meant to me over the years. Because of him people feel they know me-Because of him everyone is my friend-Because of him it seems like the whole world is my family. I will be grateful for that...Forever.#BeingLuke pic.twitter.com/j6r39XK0pL — Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) December 12, 2019

"Дело близится к финалу, и мне трудно выразить, как много одна-единственная роль значила для меня все эти годы. Из-за него (Люка Скайуокера) люди чувствуют, что знают меня. Из-за него все вокруг - мои друзья. Из-за него кажется, будто весь мир - это моя семья. Я буду благодарен за это ... Всегда", - написал в своем послании Хэмилл.

Ранее стало известно, что никто из ведущих актеров нынешней трилогии - ни Дэйзи Ридли, ни Джон Бойега, ни Оскар Айзек - не хотят больше играть в "Звездных войнах". Да и в принципе будущее космической саги пока окутано густым туманом: премьера следующего фильма назначена на декабрь 2022 года, но на данный момент безымянный проект висит в вакууме - никто точно не знает, кто им займется и о чем он будет.

Зато в "Скайуокере. Восход" ожидается возвращение Джеймса Эрла Джонса, голоса Дарта Вейдера. По крайней мере, его можно услышать в одном из последних промо-роликов.

Напомним, девятый эпизод "Звездных войн" стартует на экранах российских кинотеатров уже на этой неделе - 19 декабря.