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Марк Хэмилл трогательно попрощался с ролью Люка Скайуокера

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    16.12.2019, 12:25
Текст:   Богдан Бобров

Фильм "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" должен поставить точку в новой трилогии космической саги и во всей истории семьи Скайуокеров. То есть во всех отношениях это будет очередной "конец эпохи".

В связи с чем актер Марк Хэмилл в своем Twitter трогательно попрощался с Люком Скайуокером - персонажем, которого он играл на протяжении более 40 лет, прошедшим путь от неопытного падавана до мудрого джедая-наставника.

"Дело близится к финалу, и мне трудно выразить, как много одна-единственная роль значила для меня все эти годы. Из-за него (Люка Скайуокера) люди чувствуют, что знают меня. Из-за него все вокруг - мои друзья. Из-за него кажется, будто весь мир - это моя семья. Я буду благодарен за это ... Всегда", - написал в своем послании Хэмилл.

Ранее стало известно, что никто из ведущих актеров нынешней трилогии - ни Дэйзи Ридли, ни Джон Бойега, ни Оскар Айзек - не хотят больше играть в "Звездных войнах". Да и в принципе будущее космической саги пока окутано густым туманом: премьера следующего фильма назначена на декабрь 2022 года, но на данный момент безымянный проект висит в вакууме - никто точно не знает, кто им займется и о чем он будет.

Зато в "Скайуокере. Восход" ожидается возвращение Джеймса Эрла Джонса, голоса Дарта Вейдера. По крайней мере, его можно услышать в одном из последних промо-роликов.

Напомним, девятый эпизод "Звездных войн" стартует на экранах российских кинотеатров уже на этой неделе - 19 декабря.

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