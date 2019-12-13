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Дарт Вейдер появился в свежем ролике новых "Звездных войн"

Новости
    13.12.2019, 22:05
Текст:   Богдан Бобров

Никто не покидает "Звездные войны" по-настоящему и навсегда. По крайней мере, такая тенденция прослеживается после покупки франшизы студией Disney в 2012 году.

С тех пор на экраны вернулись Люк Скайуокер, Хан Соло, принцесса Лея и даже "располовиненный" Дарт Мол. Теперь в этом списке появился еще один старый знакомый - Дарт Вейдер.

Во всяком случае, его голос звучит в новом рекламном ролике фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход". В нем Кайло Рен, предположительно, прибывает в древний храм ситхов.

За кадром герою Адама Драйвера говорится следующее: "Наконец-то, мой мальчик… я был каждым голосом, который ты когда-либо слышал… в твоей голове". Примечательно, что каждая часть фразы сказана разными персонажами - императором Палпатином, верховным лидером Сноуком и Дартом Вейдером.

Фото: kinopoisk.ru
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В оригинальной трилогии за озвучку лорда Вейдера отвечал актер Джеймс Эрл Джонс, чей глубокий тембр - в том числе - помог обрести злодею культовый статус. Позже он возвращался к этой роли в "Мести ситхов" и "Изгое-один".

Пока неизвестно, в каком воплощении один из самых могущественных ситхов появится в новой ленте и появится ли вообще, но подобное камео точно найдет положительный отклик у фанатов.

Напомним, российская премьера заключительного эпизода современной саги состоится уже на следующей неделе - 19 декабря.

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