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Звезда "Изгоя-один" Фелисити Джонс впервые станет мамой

Новости
    08.12.2019, 16:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Номинантка премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, 36-летняя британская актриса Фелисити Джонс ждет своего первенца. Об этом пишет People, со ссылкой на представителя артистки.

Фото: Алексей Ладыгин/ РИА Новости
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Супруг актрисы, зарекомендовавшей себя ролями в мощном фантастическом боевике "Изгой-один. Звездные войны: Истории" и призовой картине "Вселенная Стивена Хокинга", - 43-летний британский режиссер и продюсер Чарльз Гард (хоррор с Эмили Браунинг и Элизабет Бэнкс "Незваные").

Пара вместе с 2015 года. В мае 2017-го они обручились, в июле 2018-го сыграли свадьбу.

Нашу рецензию на последний фильм Джонс - "Аэронавты" - найдете здесь.

Ранее сообщалось о помолвках актрисы Эммы Стоун и российской певицы МакSим.

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