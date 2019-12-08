Звезда "Изгоя-один" Фелисити Джонс впервые станет мамой

Номинантка премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, 36-летняя британская актриса Фелисити Джонс ждет своего первенца. Об этом пишет People, со ссылкой на представителя артистки.

Супруг актрисы, зарекомендовавшей себя ролями в мощном фантастическом боевике "Изгой-один. Звездные войны: Истории" и призовой картине "Вселенная Стивена Хокинга", - 43-летний британский режиссер и продюсер Чарльз Гард (хоррор с Эмили Браунинг и Элизабет Бэнкс "Незваные").

Пара вместе с 2015 года. В мае 2017-го они обручились, в июле 2018-го сыграли свадьбу.

Нашу рецензию на последний фильм Джонс - "Аэронавты" - найдете здесь.

Ранее сообщалось о помолвках актрисы Эммы Стоун и российской певицы МакSим.