Фото: Эмма Стоун выходит замуж

Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и в целом крайне преуспевающая американская актриса Эмма Стоун выходит замуж. Избранник 31-летней барышни - продюсер и режиссер телевизионного шоу Saturday Night Live Дэйв Маккэри.

Радостному событию посвящен пост в Instagram 34-летнего жениха, где по давней девочковой традиции радостная Стоун показала помолвочное кольцо - с жемчугами да бриллиантами.

Когда именно состоятся торжества - не уточнено.

Стоун и Маккэри встречаются с 2017 года, когда их впервые засекли на прогулке в Нью-Йорке. Официально они вышли в свет как пара на церемонии награждения премии Гильдии киноактеров США в январе этого года.

До Маккэри Эмма четыре года встречалась с актером Эндрю Гарфилдом, с которым познакомилась на съемках "Нового Человека-паука". Замужем не была.

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